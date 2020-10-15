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الخميس 15 تشرين الأول 2020 ساعة 21:53

أهلا بأبطال اليمن المحررين .. صنعاء تشمخ بصمودها

أهلا بأبطال اليمن المحررين .. صنعاء تشمخ بصمودها
احتفى أبناء الشعب اليمني بأبطالهم الذين عادوا من أسر تحالف العدوان السعودي-الاماراتي في صفقة لتبادل الأسرى، اليوم الخميس، حيث احتل وسم #أهلا_بأبطال_اليمن_المحررين الترند في اليمن.
العالم - نبض السوشيال
وأُنجزت اليوم المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى بين ميليشيات الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وتحالف العدوان السعودي الإماراتي وبين حكومة صنعاء، التي تتم بإشراف من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، وتشمل أكثر من ألف أسير يمني و15 سعوديا و4 سودانيين.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن 5 من طائراتها أقلعت، صباح اليوم، من مطارات أبها في السعودية وصنعاء وسيئون في اليمن.
وحملت الطائرات المنطلقة من مطار سيئون (بمحافظة حضرموت) باتجاه صنعاء الأسرى من الجيش اليمني واللجان الشعبية، تزامنا مع حمل الطائرات الأخرى القادمة من مطاري صنعاء وأبها إلى سيئون أسرى مرتزقة هادي وتحالف العدوان.
وتتضمن الصفقة اليوم 15 أسيرا سعوديا و4 سودانيين، بينما يصل إجمالي المحررين في هذه الصفقة من الجانبين 1081 أسيرا، وهي أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء العدوان على اليمن في مارس 2015.
وعقد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبدالقادر المرتضى مؤتمرا صحفيا، بمطار صنعاء الدولي اليوم الخميس، خلال الاستقبال الرسمي والشعبي للأسرى المحررين في صفقة التبادل بإشراف أممي.
وأعلن المرتضى وصول 4 طائرات تحمل 472 أسيرا من أسرى الجيش واللجان، لافتا إلى أنه يوم غد سيصل 200 أسير من مطار عدن وسيتم الافراج عن 150 أسيرًا من صنعاء.
وأكد المرتضى أن لجنة شؤون الأسرى تتعامل مع ملف الأسرى من منطلق إنساني بحت، أملا من كل الأطراف التعامل معه من نفس المبدأ.
واحتفل اليمنيون بالأسرى المحررين من خلال وسم #أهلا_بأبطال_اليمن_المحررين، وشهد مطار صنعاء الدولي ومنذ ساعات الصباح الأولى، حضورا رسميا وشعبيا كبيرا للمشاركة في مراسم استقبال الأسرى المحررين.
وفرش السجاد الأحمر وعزفت الفرق الموسيقية في استقبال الأسرى الأبطال. وفور نزول الأسرى من سلم الطائرة سجدوا شاكرين لله مقبلين تراب الوطن، فيما نثر الفل على رؤوسهم، وسط هتافات الحرية المناهضة للسياسية الأمريكية في المنطقة.
استقبال مهيب للأسرى المحررين في صنعاء
وتداول المغردون صور الاستقبال الشعبي المهيب للاسرى المحررين.
أهلا بأبطال اليمن المحررين .. صنعاء تشمخ بصمودهاأهلا بأبطال اليمن المحررين .. صنعاء تشمخ بصمودهاأهلا بأبطال اليمن المحررين .. صنعاء تشمخ بصمودها
صنعاء عاصمة المقاومة:
ورأى المغردون في صفقة الاسرى اليوم انتصارا كبيرا لصمود صنعاء في وجه العدوان السعودي مستبشرين بالنصر القريب.
"taleb faysel" قال: "مبارك لصنعاء عاصمة المقاومة وصول الأبطال مرفوعي الرأس انها علامة النصر الكبير ابشروا باذن الله".
أهلا بأبطال اليمن المحررين .. صنعاء تشمخ بصمودها
"حسين الحمزي بديل" قال: "صنعاء الصمود والشموخ تكسوها البهجة والفرح والسعادة والسرور بوصول أول دفعة من أبطالها الأسرى المحررين... يوم من أيام الله له الحمد وله الشكر ونتمنى الإفراج عن بقية الأسرى".
أهلا بأبطال اليمن المحررين .. صنعاء تشمخ بصمودها
"KawThar Hammoud" قال: "هُنا #اليمن هُنا #صنعاء أرض الأحرار هُنا خطّ الأنصار أسمى وأغلى انتصار".
أهلا بأبطال اليمن المحررين .. صنعاء تشمخ بصمودها
كيف كان استقبال الطرف الآخر؟!
وتساءل المغردون عن الطريقة التي استقبل فيها المستقيل هادي وحكومته او تحالف العدوان أسراهم، وهل كان الاستقبال يشبه استقبال صنعاء التي استقبلتهم كالابطال والملوك والامراء مجلببين بالعزة والنصر.
أهلا بأبطال اليمن المحررين .. صنعاء تشمخ بصمودها
"ابو سجاد القادري" نوه قائلا: "يتم استقبال اسرانا بالسجاد الاحمر والوزراء والمسؤولين وجمع غفير من المواطنين.. وسألت عن كيف تم استقبال الطرف الاخر قالوا المسؤولين حقنا بالفنادق مخزنيين ممنوعين من دخول اليمن!!".
أهلا بأبطال اليمن المحررين .. صنعاء تشمخ بصمودها
"Abu Hurra" عرض صورة تقارن بين الاستقبالين وعلق بالقول: *شاهدوا الفرق بين استقبال الاحرار واستقبال العبيد*
أهلا بأبطال اليمن المحررين .. صنعاء تشمخ بصمودها
فضيحة قناة الحدث السعودية
وعندما كان اليمنيون في صنعاء يجولون بموكب أسراهم في ساحة الاحتفال بالعاصمة، كانت قنوات العدوان السعودية الاماراتي تحاول نشر الاكاذيب حول تعذيب أسراهم في صنعاء وكانت الفضيحة على لسان أحد الأسرى الذي قال عند سؤاله عن تعذيبه من قبل مراسل قناة "الحدث" السعودية، قال في بث مباشر بأنه "أصيب بشظايا في ظهره ويديه"، وعندما سأله المراسل: "تقصد في المعارك"، أجاب: "في قصف طيران التحالف عندما كنا مخفيين في الشرطة العسكرية".




 
أهلا بأبطال اليمن المحررين .. صنعاء تشمخ بصمودهاأهلا بأبطال اليمن المحررين .. صنعاء تشمخ بصمودها
حساب "تراب اليمن أثمن من فخار قصوركم وأشرف منكم" علق بالقول: "فضيحة مدوية قناة الحدث السعودية فور وصول الاسرئ السعوديين الى قاعدة الملك سلمان سال مراسل الحدث احد الاسرئ لماذا يديك مكسورة هل كنتم تتعرضون للتعذيب رد الاسير المحرر بكل صدق كنا في السجن ف قصفتنا طائرات التحالف مما تسبب في قتل واصابة عدد من الاسرئ من الذي يعذب الاسرئ؟ههههههه".
أهلا بأبطال اليمن المحررين .. صنعاء تشمخ بصمودها
رقم : 892285
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