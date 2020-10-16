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الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 08:00

الصحة العراقية: نسب شفاء كورونا تقترب من الـ 85 بالمئة

الصحة العراقية: نسب شفاء كورونا تقترب من الـ 85 بالمئة
أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، أن العراق يقترب من تحقيق 85 بالمئة من نسب الشفاء، مؤكدة أنه سيكون في مقدمة الدول لاستيراد لقاح كورونا في حال اعتماده من منظمة الصحة العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر امس الخميس، إن الوزارة وضمن الامكانيات المتاحة، استطاعت الصمود حتى الآن" مبيناً أن "نسب الشفاء في العراق هي من الافضل عالميا، وتقترب من 85 بالمئة، إضافة إلى أن العراق الاقل عالمياً بنسب الوفاة بفيروس كورونا".

وأضاف أن"أسباب الوفاة هو التأخير في مراجعة المريض المؤسسات الصحية، ما يؤدي غالبا الى مضاعفات خطيرة وحالات وفاة، فضلا عن مراجعة بعض المحسوبين على الوسط الطبي الذين يروجون لعلاجات غير علمية، ويدعون الى عدم الالتزام بتوصيات الوزارة، ما يحملهم مسؤولية قانونية واخلاقية وشرعية".

وأشار الى أن "وزارة الصحة تسير حسب القنوات القانونية، لمحاسبة هؤلاء، فضلا عن محاسبة بعض وسائل الاعلام التي أعطت الفرصة لمثل هؤلاء أن يضللوا المواطنين ويسهموا في نشر اكاذيبهم".

وأوضح أن "الوضع الصحي حتى الآن تحت السيطرة"، داعيا "جميع المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة من خلال التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، لحين إقرار لقاح يعتمد عليه".

وأكد أنه "حتى الآن لا يوجد لقاح معتمد ضد الفيروس ، لا في العراق ولا في اي مكان بالعالم،"، منوهاً بأن "كثيراً من الدول والشركات العالمية توصلت الى مراحل متقدمة في مسألة لقاح كورونا".

ولفت إلى أن "العراق ليس لديه التزام مع اي دولة بشأن اللقاح، ولكن سيكون من أول الدول التي ستوفر لقاح كورونا".
رقم : 892316
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