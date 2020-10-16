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الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 08:03

رقم قياسي للاصابات اليومية بفيروس كورونا في فرنسا

رقم قياسي للاصابات اليومية بفيروس كورونا في فرنسا
سجلت فرنسا، رقما قياسيا جديدا من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد هو الأعلى على المستوى الأوروبي، إذ تخطى عدد المصابين الـ 30000 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ونقلت مصادر ان وزارة الصحة الفرنسية اعلنت في بيان رسمي إنه تم تسجيل 30621 حالة إصابة جديدة وهو أعلى رقم يتم تسجيله في فرنسا وأوروبا في يوم واحد وذلك منذ بداية الوباء.

ووصل إجمالي عدد المصابين إلى 809684 فيما وصل إجمالي المتوفين إلى 33125 بعد تسجيل 88 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانوئل ماكرون قد أعلن ، فرض حظر التجوال في 9 مناطق بينها العاصمة باريس من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا بعد أن أصبحت المستشفيات تعاني وضعا صعبا نتيجة ارتفاع أعداد المصابين. وقال ماكرون "اتخذنا قرار فرض حظر التجوال في باريس وضواحيها و8 مدن إضافية مع ضواحيها وذلك من الساعة الـ 9 مساءا لغاية الـ 6 صباحا ابتداءا من يوم السبت المقبل".

وأضاف "حظر التجوال سيستمر لمدة شهر قابلة للتمديد ونحن نسعى لتمديده لغاية الأول من شهر ديسمبر/كانون الثاني المقبل". وأكد ماكرون أن بلاده تعيش وضعا "مثيرا جدا للقلق" معتبرا أن فرنسا دخلت في مرحلة الموجة الثانية من الوباء.
رقم : 892318
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