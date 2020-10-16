الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 08:04

منظمة الموانئ والملاحة الايرانية تحبط هجوما سيبرانيا

منظمة الموانئ والملاحة الايرانية تحبط هجوما سيبرانيا
اكدت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية عن احباط محاولات معادية لشن هجمات سيبرانية، مؤكدة بان جميع مهمات المنظمة في موانئ البلاد جارية بلا توقف.

وجاء في بيان صادر عن العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية يوم امس الخميس: ان الاعداء الالداء لهذا الشعب الذين لم يستطيعوا تحقيق اهدافهم البغيظة لوقف صادرات وواردات السلع من خلال فرض اجراءات الحظر الاحادية منذ اعوام طويلة، يسعون منذ فترة لشن هجمات سيبرانية والايحاء بنجاح تحركاتهم العمياء هذه عن طريق حرب نفسية اعلامية.

واضاف البيان: في ظل جهود كوادر المنظمة الدؤوبين فقد تم اتخاذ اجراءات رادعة ومناسبة تجاه العراقيل التي يضعها الاعداء وان المنظمة تقوم باداء مهمتها على حسب الاصول.

وتابع البيان: كمايجري العمل في الوقت الحاضر لاتخاذ اجراءات تقنية مناسبة من قبل كوادر متمرسين في قسم تكنولوجيا المعلومات في المنظمة في سبيل تحقيق الديمومة في تقديم الخدمات المباشرة من دون تلكؤ حتى على مدى لحظة واحدة في وتيرة تفريغ وشحن ودخول وخروج السلع من البلاد.

وكان مركز "ماهر" (ادارة مركز المساعدة والتنسيق في حوادث الانترنت) قد اعلن اول امس الاربعاء في بيان انه وبعد الشائعات المطروحة على مستوى الاجواء الافتراضية وبعض وسائل الاعلام، فانه ليست هنالك ادلة على حدوث هجوم واسع ضد الاجهزة الحكومية حتى اللحظة وان الهجوم استهدف منظمتين حكوميتين فقط، مؤكدا بانه تتم متابعة الموضوع ومعالجته.

كما صرح مساعد رئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات الايرانية في هذا الصدد بان الهجوم السيبراني على المنظمتين كان واسعا وقد شهدنا سابقا هجمات مماثلة وحتى اكبر منها لكننا تمكنا من التصدي لها.
رقم : 892319
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
استعدادت بمطار صنعاء لتنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى
استعدادت بمطار صنعاء لتنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى
16 تشرين الأول 2020
اللواء ابراهيم في واشنطن.. هل من رسالة سورية الى امريكا؟
اللواء ابراهيم في واشنطن.. هل من رسالة سورية الى امريكا؟
16 تشرين الأول 2020
إحياء ذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص)
إحياء ذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص)
16 تشرين الأول 2020
المحور
المحور 'الصهيوأميركي' سبب مشاكل المنطقة والعالم
15 تشرين الأول 2020
لبنان وترسيم الحدود.. ما يريده الاسرائيلي ابعد من الخرائط
15 تشرين الأول 2020
تركيا مقبلة على انتخابات حاسمة.. هل تستمر محادثات توحيد قبرص !
تركيا مقبلة على انتخابات حاسمة.. هل تستمر محادثات توحيد قبرص !
15 تشرين الأول 2020
بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية الجديدة
بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية الجديدة
15 تشرين الأول 2020
صنعاء: إنجاز تبادل الأسرى نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا
صنعاء: إنجاز تبادل الأسرى نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا
15 تشرين الأول 2020
المسلحون نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون !!
المسلحون نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون !!
14 تشرين الأول 2020
بعد تصريحاته المعادية لفلسطين.. بندر بن سلطان: "الفلسطينيون إخوتنا"!
بعد تصريحاته المعادية لفلسطين.. بندر بن سلطان: "الفلسطينيون إخوتنا"!
14 تشرين الأول 2020
اللقاء الثلاثيّ المشترك بين العراق والأردن ومصر.. هل يثمر حلاً للقضية الفلسطينية؟
اللقاء الثلاثيّ المشترك بين العراق والأردن ومصر.. هل يثمر حلاً للقضية الفلسطينية؟
14 تشرين الأول 2020
خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"
خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"
14 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس