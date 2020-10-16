منظمة الموانئ والملاحة الايرانية تحبط هجوما سيبرانيا

اكدت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية عن احباط محاولات معادية لشن هجمات سيبرانية، مؤكدة بان جميع مهمات المنظمة في موانئ البلاد جارية بلا توقف.



وجاء في بيان صادر عن العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية يوم امس الخميس: ان الاعداء الالداء لهذا الشعب الذين لم يستطيعوا تحقيق اهدافهم البغيظة لوقف صادرات وواردات السلع من خلال فرض اجراءات الحظر الاحادية منذ اعوام طويلة، يسعون منذ فترة لشن هجمات سيبرانية والايحاء بنجاح تحركاتهم العمياء هذه عن طريق حرب نفسية اعلامية.



واضاف البيان: في ظل جهود كوادر المنظمة الدؤوبين فقد تم اتخاذ اجراءات رادعة ومناسبة تجاه العراقيل التي يضعها الاعداء وان المنظمة تقوم باداء مهمتها على حسب الاصول.



وتابع البيان: كمايجري العمل في الوقت الحاضر لاتخاذ اجراءات تقنية مناسبة من قبل كوادر متمرسين في قسم تكنولوجيا المعلومات في المنظمة في سبيل تحقيق الديمومة في تقديم الخدمات المباشرة من دون تلكؤ حتى على مدى لحظة واحدة في وتيرة تفريغ وشحن ودخول وخروج السلع من البلاد.



وكان مركز "ماهر" (ادارة مركز المساعدة والتنسيق في حوادث الانترنت) قد اعلن اول امس الاربعاء في بيان انه وبعد الشائعات المطروحة على مستوى الاجواء الافتراضية وبعض وسائل الاعلام، فانه ليست هنالك ادلة على حدوث هجوم واسع ضد الاجهزة الحكومية حتى اللحظة وان الهجوم استهدف منظمتين حكوميتين فقط، مؤكدا بانه تتم متابعة الموضوع ومعالجته.



كما صرح مساعد رئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات الايرانية في هذا الصدد بان الهجوم السيبراني على المنظمتين كان واسعا وقد شهدنا سابقا هجمات مماثلة وحتى اكبر منها لكننا تمكنا من التصدي لها.