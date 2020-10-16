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الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 08:06

رغم التضييق على المقدسييين... وفد عماني يزور المسجد الأقصى

رغم التضييق على المقدسييين... وفد عماني يزور المسجد الأقصى
رغم إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك أمام المقدسيين، دخل وفد عماني تطبيعي الخميس، إلى الأقصى بحماية الشرطة والمخابرات الإسرائيلية.


وذكر شهود عيان لوكالة "صفا" أن الوفد العماني مكون من 10 أشخاص بينهم سيدة، دخلوا من باب السلسلة للمسجد الأقصى، خلال تواجد لشرطة الاحتلال بالمكان.

وأوضح الشهود أن الوفد توجه بعدها إلى مسجد قبة الصخرة المشرفة، وأدوا صلاة العصر داخله، ثم غادروا المسجد من نفس الباب (السلسلة)، ورافقتهم شرطة الاحتلال إلى حائط البراق.

واعتقلت قوات الاحتلال المقدسي أسعد عجاج (36 عامًا) وآخر من داخل المسجد الأقصى، لتصديهم للوفد العماني التطبيعي لفظيًا.

وشهدت ساحات المسجد الأقصى استنفارًا لقوات الاحتلال خلال دخول الوفد العماني، وانتشروا في أركانه كافة.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس المحتلة، طلب عدم ذكر اسمه، أن "الشرطة اعتقلت 3 فلسطينيين، وأبعدت اثنين آخرين، كانوا متواجدين داخل المسجد الأقصى خلال زيارة الوفد، بسبب تعبيرهم عن رفض الزيارة، التي وصفوها بالتطبيعية".

ورحبت سلطنة عمان، باتفاقيتي تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين مع "إسرائيل"، اللتين وقعتا في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويأتي سماح سلطات الاحتلال لهذا الوفد التطبيعي بالدخول إلى المسجد الأقصى، في الوقت الذي تضيق فيه على المقدسيين وتمنعهم من الصلاة في الأقصى، بحجة تقييد الحركة لمواجهة تفشي كورونا.
رقم : 892320
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