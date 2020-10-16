وزير الصناعة يكشف حجم احتياطي السلع الاساسية في ايران

كشف وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني علي رضا رزم حسيني ان احتياطي السلع الاساسية متوفر بشكل كافي في البلاد.



وقال رزم حسيني في تصريح له يوم امس الخميس خلال لقائه سادن الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران: ان احتياطي البلاد من السلع الاساسية والحاجات الضرورية مناسب جدا ومتوفر بالحجم الكافي ويتم عرضها حسب حاجة الاسواق.



واضاف: انه تم اتخاذ التدابير والخطط اللازمة من قبل وزارة الصناعة والمناجم والتجارة لتوفير حاجات المواطنين.



من جانبه قال سادن الروضة الرضوية المقدسة: في الظروف الحالية يجب اعطاء الاولوية لتوفير السلع الاساسية وحاجات المواطنين الضرورية بالحجم الكافي والاسعار المناسبة.



وقال حجة الاسلام احمد مروي: انه على وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الحيلولة دون ارتفاع اسعار السلع الاساسية والضرورية من خلال توفير القدر الكافي منها في الاسواق.