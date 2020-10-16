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الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 08:15

السعودية تدعو لاستئناف المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ وفلسطين

السعودية تدعو لاستئناف المفاوضات بين ‘‘إسرائيل‘‘ وفلسطين
قال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، إن جهود السلام في الشرق الأوسط ينبغي أن تركز على إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى المفاوضات.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر افتراضي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "في نهاية المطاف، إن الشيء الوحيد الذي بإمكانه توفير سلام واستقرار دائمين هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأفادت وكالة "رويترز" بأن تصريح الوزير السعودي فيه إشارة إلى استبعاد عقد اتفاق أعرب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الخميس، عن أماله في أن يتم إلى اتفاق ينهي النزاع بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب، وقطر من الجانب الآخر.

ونوه الوزير الى ازمة قطر، قائلا: قد يكون من الممكن قريبا حل النزاع مع قطر
واضاف: "نأمل أن نتمكن من إيجاد طريق للمضي قدما لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة، التي دفعتنا إلى اتخاذ القرارات التي اتخذناها".

وأردف: "أعتقد أن هناك طريقا لتحقيق ذلك ونأمل أن نتمكن من العثور عليه في المستقبل القريب نسبيا". لكنه لم يوضح صراحة موعد حدوث ذلك.

اتهمت البلدان الأربعة قطر بدعم الإرهاب والتقارب الإقليمي مع إيران. في حين نفت الدوحة الاتهامات وتقول إن الحظر الذي يفرضه أشقائها العرب في الخليج الفارسي يهدف لتقويض سيادتها.
رقم : 892323
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