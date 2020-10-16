الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 08:21

بومبيو: التدخل التركي يزيد من خطورة النزاع في قره باغ

بومبيو: التدخل التركي يزيد من خطورة النزاع في قره باغ
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن تدخل تركيا في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ زاد الخطر في المنطقة.

وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة "WSB Atlanta" نشر نصها يوم الخميس عبر موقع الخارجية الأمريكية: "انظروا إلى ما يحدث اليوم في أذربيجان وأرمينيا. هذا خطير. لدينا الآن الأتراك الذين تدخلوا وقاموا بتزويد أذربيجان بالموارد مما يزيد من المخاطر ويزيد من حدة إطلاق النار في هذا النزاع التاريخي".

وشدد بومبيو على ضرورة عدم تدخل "أي دول ثالثة تضيف قدراتها النارية إلى وضع يمثل حاليا برميل بارود"، وأضاف: "نأمل في أن الأرمن سيستطيعون الدفاع عن أنفسهم مما يقوم به الأذربيجانيون وفي أنهم جميعا سيلتزمون بوقف إطلاق النار ويجلسون حول طاولة المفاوضات لمحاولة حل هذه القضية التاريخية المعقدة".

واندلعت في 27 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وتعتبر تركيا حليفا رئيسيا لأذربيجان، التي تخوض قتالا عنيفا ضد القوات الأرمنية ساعية إلى استعادة السيطرة على الأراضي التي خسرتها خلال الحرب مع الجانب الأرمني في 1992-1994.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بواسطة من روسيا، يوم 10 أكتوبر، إلى اتفاق حول إعلان وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية، لكن لاحقا تبادل الطرفان الاتهامات بخرقه.
رقم : 892325
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
استعدادت بمطار صنعاء لتنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى
استعدادت بمطار صنعاء لتنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى
16 تشرين الأول 2020
اللواء ابراهيم في واشنطن.. هل من رسالة سورية الى امريكا؟
اللواء ابراهيم في واشنطن.. هل من رسالة سورية الى امريكا؟
16 تشرين الأول 2020
إحياء ذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص)
إحياء ذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص)
16 تشرين الأول 2020
المحور
المحور 'الصهيوأميركي' سبب مشاكل المنطقة والعالم
15 تشرين الأول 2020
لبنان وترسيم الحدود.. ما يريده الاسرائيلي ابعد من الخرائط
15 تشرين الأول 2020
تركيا مقبلة على انتخابات حاسمة.. هل تستمر محادثات توحيد قبرص !
تركيا مقبلة على انتخابات حاسمة.. هل تستمر محادثات توحيد قبرص !
15 تشرين الأول 2020
بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية الجديدة
بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية الجديدة
15 تشرين الأول 2020
صنعاء: إنجاز تبادل الأسرى نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا
صنعاء: إنجاز تبادل الأسرى نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا
15 تشرين الأول 2020
المسلحون نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون !!
المسلحون نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون !!
14 تشرين الأول 2020
بعد تصريحاته المعادية لفلسطين.. بندر بن سلطان: "الفلسطينيون إخوتنا"!
بعد تصريحاته المعادية لفلسطين.. بندر بن سلطان: "الفلسطينيون إخوتنا"!
14 تشرين الأول 2020
اللقاء الثلاثيّ المشترك بين العراق والأردن ومصر.. هل يثمر حلاً للقضية الفلسطينية؟
اللقاء الثلاثيّ المشترك بين العراق والأردن ومصر.. هل يثمر حلاً للقضية الفلسطينية؟
14 تشرين الأول 2020
خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"
خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"
14 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس