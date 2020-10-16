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الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 09:11

عبر طائرة 'عال'.... وفد إسرائيلي وأمريكي يصل البحرين

عبر طائرة
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن وفداً إسرائيلياً-أمريكياً سيصل إلى البحرين، الأحد القادم، لاستكمال اتفاق تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والبحرين.

وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر، امس الخميس، أن الخطوط الجوية الإسرائيلية "العال" ستقل الوفد من مطار "بن غوريون" قرب تل أبيب في رحلة مباشرة إلى العاصمة البحرينية المنامة.

وفي 3 سبتمبر الماضي، وافقت السعودية على السماح للرحلات الجوية بين الإمارات و الكيان الاسرائيلي بعبور أجواء المملكة، لتنخفض ساعات الرحلة إلى أقل من ثلاث ساعات ونصف مقارنة بـ7 ساعات سابقاً.

ووقَّعت البحرين إلى جانب الإمارات، في 15 سبتمبر الحالي، اتفاقيتي تطبيع مع "إسرائيل" في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وسبق أن أعلنت سلطات الاحتلال، في سبتمبر الماضي، تسيير رحلة جوية مباشرة من "تل أبيب" إلى العاصمة البحرينية المنامة عبر الأجواء السعودية.
رقم : 892329
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