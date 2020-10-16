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الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 10:05

إحياء ذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص)

إحياء ذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص)
شهدت المدن الإيرانية وخاصة مدينتي مشهد وقم المقدستين مراسم خاصة بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الاعظم (ص) واستشهاد سبطه الامام الحسن المجتبى (ع) في الثامن والعشرين من شهر صفر.

وبسبب تفشي فيروس كورونا اقيمت المراسم في مختلف مدن البلاد ولاسيما المدن المقدسة في ظل رعاية البروتوكولات الصحية والتباعد الاجتماعي .

وتتزامن هذه المناسبة مع ذكرى شهادة الامام الرضا عليه السلام والتي تصادف يوم غدا السبت حيث أكد المسؤولون في مدينة مشهد ان المدينة ستشهد مراسم خاصة بهذه المناسبة في ظل رعاية الاجراءات الصحية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وبهذه المناسبة ايضا شهدت مدينة النجف الاشرف بالعراق مراسم خاصة حيث اقيمت مراسم خاصة بهذه المناسبة الاليمة تم فيها تجديد العهد مع صاحب الرسالة ونبي الرحمة عند مرقد الأمام علي عليه السلام .

وبهذه المناسبة نتوجه باحر التعازي الى حفيد الرسول الأمام المنتظر (ع) ومراجع الأمة الإسلامية وجميع المسلمين سائلين الله ان ينصر الاسلام والمسلمين ويرفع كلمة الحق في هذه الظروف العصيبة التي تشهدها الأمة الإسلامية .
رقم : 892335
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