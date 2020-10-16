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الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 10:12

لودريان لدول الجوار الليبى: لمشاركة دبلوماسية أوسع لحل الأزمة

لودريان لدول الجوار الليبى: لمشاركة دبلوماسية أوسع لحل الأزمة
دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال زيارة إلى الجزائر أمس الخميس، إلى مشاركة أوسع لدول جوار ليبيا في البحث عن تسوية سياسية للأزمة القائمة هناك.

وقال لودريان، عقب لقائه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن "دور دول الجوار أساسي لأنها أولى الجهات المعنية بالمخاطر التي تشكلها هذه الأزمة ويمكنها أن تلعب دور استقرار مع الجهات الليبية على عكس تدخّل القوى الخارجية".

وأوضح رئيس الدبلوماسية الفرنسية: "في ليبيا، نعتبر كما الجزائر، أنه لا يوجد حل عسكري".

وأعرب لودريان عن أمله في تنظيم اجتماع لدول جوار ليبيا، مشيرا إلى أنه سيزور هذه البلدان المختلفة لتحقيق هذا المشروع.

وتسعى الجزائر التي تخشى مخاطر عدم الاستقرار عند حدودها، إلى تعزيز نفوذها في الساحة الدبلوماسية الإقليمية، وتتطلع إلى لعب دور الوسيط بين المعسكرين المتواجهين في ليبيا.

وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في حال من الفوضى، وتتنافس فيها حاليا سلطتان، هما حكومة الوفاق في طرابلس وحكومة موازية في الشرق يسيطر عليها خليفة حفتر.
رقم : 892339
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