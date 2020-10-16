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الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 11:19

الاحتلال يعتقل شبانا فلسطينيين بالقدس والضفة

الاحتلال يعتقل شبانا فلسطينيين بالقدس والضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عددا من الشبان الفلسطينيين في القدس المحتلة ورام الله، في حملتها اليومية ضد الأهالي في الضفة المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر الجمعة، بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وداهمت منازل عدة فيها، واعتقلت كلا من الشابين أحمد عرفات حمدان، ومحمد خليل حمدان، من بلدة عناتا، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي العيسوية أصيب طفل مقدسي بالرصاص المعدني المطاطي، الذي أطلقه جنود الاحتلال على المواطنين في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي عبيد في العيسوية وداهمت عددا من المنازل واعتقلت الطفل محمد داوود.

واندلعت مواجهات تصدى خلالها الشبان للاحتلال بالحجارة والمفرقعات النارية.
وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله ودهمت عددا من المنازل واعتقلت أسيرا محررا.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المحرر مسلم يوسف غوانمة (21 عاما)، من مخيم الجلزون، عقب اقتحام منزل عائلته، وتفتيشه والتخريب في محتوياته.
رقم : 892348
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