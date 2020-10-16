استعدادت بمطار صنعاء لتنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى

يشهد مطار صنعاء منذ ساعة مبكرة استعدات لبدء المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى وتشمل تحرير 200 من اسرى الجيش واللجان الشعبية مقابل 150اسيرا للطرف الاخر.



طائرة الصليب الاحمر حطت منذ التاسعة في مدرج مطار صنعاء استعداد لنقل اسرى الطرف الاخر حيث ستنقل 75 اسيرا في المرحلة الاولى فيما ستنقل طائرة الصليب من عدن 101 اسيرا لتكتمل العملية بنقل 350 اسيرا للطرفين.



ومن المقرر ان تطلق الصليب الاحمر شارة البدء بعملية التبادل ليجري تنفيذها في وقت متزامن في صنعاء وعدن بحيث يبدأ صعود اسرى الطرفين الى طائرات الصليب وتقلع الطائرتان الى وجهتيهما في ذات الوقت .



شعبيا بدء توافد ذوي الاسرى وجماهير غفيرة الى باحة المطار الخارجية لاستقبال الاسرى ، فيما حضرت فرق الخياله والفلكلور الشعبي في مراسم الاستقبال لهذا اليوم.