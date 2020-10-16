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الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 11:23

موسكو: إلغاء التأشيرة السياحية بين إيران وروسيا قريبا

موسكو: إلغاء التأشيرة السياحية بين إيران وروسيا قريبا
اعلنت المتحدثة بأسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن اتفاقية إلغاء التأشيرات للمجاميع السياحية بين موسكو وطهران سيجري تنفيذها في القريب العاجل.

وقالت زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الاسبوعي حول تنفيذ اتفاقية إعفاء تأشيرات الرحلات السياحية للمجاميع السياحية بين إيران وروسيا: أن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها في 27 مارس 2017 بين الحكومتين الإيرانية والروسية، موضحة إن وزيري خارجية إيران وروسيا وقعا على الاتفاقية خلال زيارة محمد جواد ظريف لموسكو وتنص على إلغاء التأشيرات للرحلات السياحية الجماعية لمواطني البلدين.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الاتفاقية تنص على سفر مجموعات من 5 إلى 50 شخصا لمدة 15 يوما.

واوضحت ان تنفيذ الاتفاقية توقف بسبب تفشي فيروس كورونا في روسيا وإيران والقيود الموجودة لمنع انتشار الوباء.

يذكر انه تم التوقيع على وثيقة تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الإيرانيين والروس في عام 2015 واتفاقية إلغاء نظام التأشيرات للرحلات السياحية الجماعية بعد زيارة الرئيس حسن روحاني إلى روسيا في مارس 2017.
رقم : 892350
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