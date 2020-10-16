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الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 11:24

الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار

الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي،امس الخميس تنفيذ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية في منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر مدير عام توثيق انتهاكات الاحتلال بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قاسم عواد، أن "الاحتلال أعلن استيلاءه على 11 ألفا و200 دونم، لصالح 3 محميات طبيعية بالأغوار"، مبينا أن تلك المحميات تقع في دير حجلة بأريحا، والأخرى جنوب الجفتلك قرب مستوطنة "مسواه"، والثالثة شرق عين الحلوة والفارسية بالأغوار الشمالية، وتحديدا في المنطقة الواقعة بين مستوطنتي "مسكيوت" و"روتم".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن عواد قوله: "الاحتلال ينوي خلال الفترة المقبلة الإعلان عن أربع مناطق جديدة كمحميات طبيعية في الضفة الغربية".

وأشار عواد إلى أن معظم عمليات الاستيلاء تندرج تحت بند "المحميات الطبيعية"، ويخصص الاحتلال أراضيها لاحقا للبناء الاستيطاني، مبينا أنه منذ إعلان "صفقة القرن"، صادق الاحتلال وأودع مخططات للمصادقة على أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن خطة لضم 30 بالمئة من أراضي الضفة المحتلة في الأول من تموز/ يوليو الماضي، لكنه قال لاحقا إن الأمر ما زال بحاجة إلى المزيد من التشاور داخلحكومة الإحتلال ومع البيت الأبيض.

وتبلغ مساحة منطقة الأغوار نحو 1.6 مليون دونم (الدونم ألف متر مربع)، ويقطن فيها نحو 13 ألف مستوطن إسرائيلي في 38 مستوطنة، في حين يسكن نحو 65 ألف فلسطيني في 34 تجمعا.
رقم : 892351
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