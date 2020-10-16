الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 11:26

الامارت و'اسرائيل' تتوصلان لاتفاق بشأن الازدواج الضريبي

الامارت و
قالت وزارة المالية الإماراتية إن الإمارات و"إسرائيل" توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن تجنب الازدواج الضريبي، وذلك في إطار خطوات لتشجيع الاستثمارات الثنائية.

وقالت المالية في بيان، عن وكيل الوزارة يونس حاجي الخوري القول "تحرص وزارة المالية على توسعة شبكة علاقاتها الدولية عبر توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار".

وقال خوري إن "الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تؤكد سعي لبناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات بين الإمارات والاحتلال".

وتساعد مثل تلك المعاهدات الضريبية على منع فرض ضرائب متماثلة من كلتا الإمارات والاحتلال على نفس دافع الضرائب، وهي تستهدف تشجيع تبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال.

والإمارات لديها حوالي 100 اتفاق بشأن الازدواج الضريبي مع أغلب شركائها التجاريين.

وفي كلمة أمام الكنيست قبيل تصويت الخميس بشأن المصادقة على اتفاق الخيانة والعار مع الإمارات، قال وزير خارجية الاحتلال جابي أشكينازي، إنه من المتوقع أن ترسل أبوظبي أول وفودها الرسمية إلى فلسطين المحتلة الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي والإمارات وقعتا اتفاقا في 15 سبتمبر الماضي لتطبيع العلاقات، مما يكرس لروابط دبلوماسية رسمية، ويجري توقيع عدة اتفاقيات تجارية بين الجانبين منذ منتصف أغسطس عندما اتفقا على التطبيع.
رقم : 892352
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
استعدادت بمطار صنعاء لتنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى
استعدادت بمطار صنعاء لتنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى
16 تشرين الأول 2020
اللواء ابراهيم في واشنطن.. هل من رسالة سورية الى امريكا؟
اللواء ابراهيم في واشنطن.. هل من رسالة سورية الى امريكا؟
16 تشرين الأول 2020
إحياء ذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص)
إحياء ذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص)
16 تشرين الأول 2020
المحور
المحور 'الصهيوأميركي' سبب مشاكل المنطقة والعالم
15 تشرين الأول 2020
لبنان وترسيم الحدود.. ما يريده الاسرائيلي ابعد من الخرائط
15 تشرين الأول 2020
تركيا مقبلة على انتخابات حاسمة.. هل تستمر محادثات توحيد قبرص !
تركيا مقبلة على انتخابات حاسمة.. هل تستمر محادثات توحيد قبرص !
15 تشرين الأول 2020
بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية الجديدة
بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية الجديدة
15 تشرين الأول 2020
صنعاء: إنجاز تبادل الأسرى نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا
صنعاء: إنجاز تبادل الأسرى نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا
15 تشرين الأول 2020
المسلحون نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون !!
المسلحون نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون !!
14 تشرين الأول 2020
بعد تصريحاته المعادية لفلسطين.. بندر بن سلطان: "الفلسطينيون إخوتنا"!
بعد تصريحاته المعادية لفلسطين.. بندر بن سلطان: "الفلسطينيون إخوتنا"!
14 تشرين الأول 2020
اللقاء الثلاثيّ المشترك بين العراق والأردن ومصر.. هل يثمر حلاً للقضية الفلسطينية؟
اللقاء الثلاثيّ المشترك بين العراق والأردن ومصر.. هل يثمر حلاً للقضية الفلسطينية؟
14 تشرين الأول 2020
خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"
خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"
14 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس