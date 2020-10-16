الامارت و'اسرائيل' تتوصلان لاتفاق بشأن الازدواج الضريبي

قالت وزارة المالية الإماراتية إن الإمارات و"إسرائيل" توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن تجنب الازدواج الضريبي، وذلك في إطار خطوات لتشجيع الاستثمارات الثنائية.



وقالت المالية في بيان، عن وكيل الوزارة يونس حاجي الخوري القول "تحرص وزارة المالية على توسعة شبكة علاقاتها الدولية عبر توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار".



وقال خوري إن "الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تؤكد سعي لبناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات بين الإمارات والاحتلال".



وتساعد مثل تلك المعاهدات الضريبية على منع فرض ضرائب متماثلة من كلتا الإمارات والاحتلال على نفس دافع الضرائب، وهي تستهدف تشجيع تبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال.



والإمارات لديها حوالي 100 اتفاق بشأن الازدواج الضريبي مع أغلب شركائها التجاريين.



وفي كلمة أمام الكنيست قبيل تصويت الخميس بشأن المصادقة على اتفاق الخيانة والعار مع الإمارات، قال وزير خارجية الاحتلال جابي أشكينازي، إنه من المتوقع أن ترسل أبوظبي أول وفودها الرسمية إلى فلسطين المحتلة الأسبوع المقبل.



يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي والإمارات وقعتا اتفاقا في 15 سبتمبر الماضي لتطبيع العلاقات، مما يكرس لروابط دبلوماسية رسمية، ويجري توقيع عدة اتفاقيات تجارية بين الجانبين منذ منتصف أغسطس عندما اتفقا على التطبيع.