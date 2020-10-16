الشيخ عبدالرزاق: للإسراع بتشكيل حكومة انقاذ وطني في لبنان

أكد رئيس حركة الاصلاح والوحدة الشيخ الدكتور ماهر عبدالرزاق أن "عدم الاتفاق بين القوى السياسية في لبنان على حكومة تنفذ الإصلاحات الاقتصادية وتنتشل الشعب اللبناني من قعر الهاوية، يعد فشلاً كبيراً للقوى السياسية".



وطالب الشيخ عبد الرزاق في بيان له، الطبقة السياسية بـ"ان تتحمل مسؤولياتها"، وقال : "بتنا مقتنعين بأن جزء كبير من هذه الطبقة السياسية لا تعمل لمصلحة وطنها، وانما تنفذ اجندات خارجية تعكس مصلحة الخارج".



ودعا الاحزاب الى تحمل المسؤولية والاسراع في تشكيل حكومة انقاذ وطني يشارك الجميع فيها برجال لديهم كفاءة وامانة وخبرة يعملون لمصلحة الشعب وليس لمصلحة احزابهم، متسائلا: "هل المصلحة الوطنية وما يمر به لبنان تقتضي اليوم أن يستأثر بالحكومة فريق سياسي واحد وبأي حق يطالب بذلك؟".



وطالب القوى السياسية بأن تتخلى عن خلافاتها واحقادها وتعمل لمصلحة الشعب اللبناني المظلوم مع هذه الطبقة السياسية، مناشدا رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب الى التداعي سريعاً لعقد حوار وطني جامع لا يستثني احد وذلك من اجل وضع حد لانهيار لبنان بالكامل وانقاذ اقتصاده ومؤسساته وعيشه المشترك.



وحذر الشيخ عبد الرزاق الدولة من الاقدام على رفع الدعم عن السلع الغذائية والدواء والمحروقات النفطية، معتبرا أن ذلك سيكون بمثابة الضربة القاضية للشعب اللبناني من قبل هذه الطبقة السياسية".



وختم بيانه قائلا : "لا مبرر اليوم لغياب الدولة عن جريمة فقد الدواء والتلاعب بصحة المواطن من قبل تجار الادوية، على الدولة ان تتحرك لوقف هذه الجريمة ولأن التلاعب بالدواء هو تلاعب بحياة الناس، لذلك على الدولة والقضاء أن يتحركا بسرعة لوقف هذه الجريمة بحق الشعب اللبناني".