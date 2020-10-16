بدء حظر تجول شامل يستمر لـ 48 ساعة بالأردن

دخل قرار الحكومة الأردنية، المتمثل بفرض حظر التجول الشامل، الذي يمتد ليومين، حيز التفيذ عند الساعة الواحد من فجر اليوم الجمعة، والذي يستمر حتى الواحدة من فجر الأحد.



وكان مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، أعلن في السادس من تشرين الأول الجاري، عن فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات المملكة، اعتبارا من الساعة الواحدة فجر الجمعة، ولمدة 48 ساعة، ينتهي الساعة الواحدة من فجر الأحد.



وقال الفراية، إنه سيتم تكرار تطبيق قرار حظر التجول الشامل بلنفس الألية خلال الأسابيع المقبلة، وحتى اشعار آخر.



وكانت مديرية الامن العام، أطلقت عند الساعة الـ 12 فجر الأحد، صافرات الإنذار، في جميع محافظات الأردن، إيذانا بقرب بدء سريان حظر التجول الشامل، والذي يستمر لـ 48 ساعة.