الكاظمي يعلن نجاح خطة زيارة وفاة الرسول (ص) الأمنية

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله).



وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، إن الكاظمي "وجّه شكره وتقديره الى الأجهزة الأمنية، من قوات الشرطة والجيش والحشد الشعبي، والوزارات والدوائر الخدمية، والحكومات المحلية، وكل الفعاليات الاجتماعية والتنظيمية التي ساهمت في نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بمراسم وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله)".



وأشار البيان إلى تضافر جهودها في مساعدة مئات الآلاف من الزائرين بإحياء ذكرى رحيل منقذ البشرية الرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله) من دون حوادث تذكر.