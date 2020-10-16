جبهة العمل الاسلامي تعلن تضامنها مع الاسير الاخرس

اعلنت جبهة العمل الاسلامي اعلنت تضامنها مع الاسير الاخرس كما وطالبت باطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي



أعلنت "جبهة العمل الإسلامي" في بيان، "التضامن الكامل مع جميع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون والزنازين في فلسطين المحتلة، وعلى رأسهم الأسير الفلسطيني البطل ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ أكثر من ثمانين يوما، احتجاجا على الاعتقال الإداري التعسفي، وعلى المعاملة اللاإنسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني الغاشم" .



وحملت الجبهة "العدو الصهيوني الحاقد وسلطاته وأدواته الأمنية والقضائية والإدارية المسؤولية عن تدهور صحة الأسير البطل الأخرس، بسبب رفضها وقف الاعتقال الإداري التعسفي وإصرارها على ممارسة أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعنوي بحق الأسرى والمعتقلين الذين لا يملكون لمواجهة غطرسة وعنجهية هذا العدو الغاشم سوى سلاح الأمعاء الخاوية، لإجباره على التراجع، وكسر قيود تلك الإجراءات اللاإنسانية والمخالفة لكل الشرائع والقوانين والأعراف الدولية والأممية والعالمية".



وطالبت الجبهة "الشعوب العربية والإسلامية والهيئات والمحافل الإنسانية والعالمية ومنظمة حقوق الإنسان وجميع الأحرار وجميع الأحرار والشرفاء في العالم، وجميع الأنظمة المتحررة والمتحضرة الرافضة للظلم والقهر والتعسف "التدخل الفوري والسريع للضغط الشديد على العدو الصهيوني من أجل إطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين الإداريين فورا.