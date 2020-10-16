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الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 19:00

7 أسرى يمنيين شملتهم قائمة التبادل إعدموا داخل سجون العدوان

7 أسرى يمنيين شملتهم قائمة التبادل إعدموا داخل سجون العدوان
أكد رئيس لجنة شؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى إن طرف العدوان أصر على أن تتضمن الصفقة عددا من عناصر القاعدة والخلايا المتورطة بالتفجيرات والاغتيالات.

وقال المرتضى في لقاء مع المسيرة اليوم الجمعة، إن قوى العدوان رفضت إدراج أسراها في الحدود خلال صفقة التبادل، موضحًا أنه تم التوافق على عقد صفقة جديدة والاتفاق على جزء منها بانتظار تحديد الأمم المتحدة لمكان الاجتماع

وكشف أن 7 من الأسرى الذين شملتهم قائمة التبادل استشهدوا، ونعتقد أنه جرى تصفيتهم، والطبيب الشرعي أكد تعرضهم للتعذيب وسنكشف التفاصيل خلال الأيام القادمة.

وأوضح أن اللجنة استلمت جثامين الشهداء السبعة وأن جثمان أحد الأسرى الشهداء سيصل غدًا عبر البر، مشيرًا إلى أن هذا الشهيد توفي قبل أشهر واستشهد نتيجة إصابته بأحد الفيروسات لكننا بانتظار عودة الجثمان للتأكد من سبب الشهادة.

وبارك المرتضى للأسرى المحررين وأهاليهم شاكرًا كل من ساهم في إنجاز هذا التبادل.

وفيما يخص عقد صفقات تبادل جديدة قال: إنه من المفترض أن تحصل توسعة للصفقة وننتظر دعوة الأمم المتحدة لتحديد مكان الاجتماع، مؤكدًا أننا لن نترك أسرانا ولن ننساهم وسنعمل على تحريرهم في القريب العاجل.

وتابع قائلا: لا يوجد صفقة جديدة إلى الآن بل اتفاق بناءً على التفاهم الأخير في سويسرا ونأمل أن تكون الصفقة القادمة أكبر، وأن اللجنة ستقدم للعدو كشفا بجميع الأسرى لديه وهم كذلك، وكل طرف يختار من الكشوفات التي قدمت لديه من يريد إخراجهم.
رقم : 892420
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