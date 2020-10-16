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الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 19:02
العميد سريع..

معظم أسرى العدوان السعودي أسروا بالجبهات و70 منهم من القاعدة

معظم أسرى العدوان السعودي أسروا بالجبهات و70 منهم من القاعدة
أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن أسرى العدو معظمهم أسروا في الجبهات، و70 أسيرا كانوا من تنظيم القاعدة، إضافة لمتورطين في رفع الإحداثيات وقتل المدنيين.


وقال العميد سريع للمسيرة اليوم الجمعة: إن العدو طالب بأسرى من تنظيم القاعدة ولهم جرائم كبيرة، مشيرا إلى أن أخلاقنا وديننا يفرضان علينا أن نعامل الأسرى باحترام وإكرام، لكن العديد من أسرانا استشهدوا في سجون العدو.

وكشف أن العديد من الأسرى المحررين عادوا وعليهم علامات تعذيب، حتى البعض منهم تم تعذيبهم قبل خروجهم بأيام. وتابع قائلا: نكرم الأسرى لدينا ونحميهم من غارات الطيران وننقلهم إلى أماكن آمنة ونسمح لهم بالتواصل مع أهلهم.

يشار إلى أن الطائرتين الخامسة والسادسة قد وصلتا في وقت سابق اليوم إلى مطار صنعاء الدولي وهما تقلان دفعتين من أسرانا المحررين.
رقم : 892421
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