اجتماع طارئ لحكومة السودان لتقرير موقفها من التطبيع مع الاحتلال

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، إن حكومة السودان تعقد اجتماعا طارئًا لاتخاذ قرار بشأن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي قبل انتهاء مهلة الـ24 ساعة التي حددتها أمريكا.



وكانت وسائل إعلام سودانية، قد أكدت مساء الأربعاء الماضي، عن قيام الولايات المتحدة الأميركية بإمهال السودان فترة 24 ساعة لتحديد موقفه من مسألة التطبيع مع الاحتلال، وإزالة اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.



وأشارت المصادر إلى أن الساعات القادمة ستكون حاسمة لهذه المسألة، لافتة إلى أن النظام السوداني في حالة انقسام بشأن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، في حين أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وعدد من أعضاء المجلس وأعضاء في الحكومة يؤيدون التطبيع، بينما أعضاء الأحزاب السياسية والوزراء والمواطنين، من بينهم أيضا رئيس الحكومة عبد الله حمدوك يعارضونه.