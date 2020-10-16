دخول قافلة عسكرية امريكية الى الحسكة من العراق

أكدت مصادر سورية محلية، اليوم الجمعة، دخول قافلة عسكرية ضخمة لجيش الاحتلال الأميركي شمال شرق الحسكة قادمة من الحدود السورية – العراقية.



وبينت المصادر أن القافلة مؤلفة من ١٨ ناقلة كبيرة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية ودبابتين ترافقها ٨ مدرعات أميركية واتجهت عبر طريق تل براك – الحسكة إلى قواعد الاحتلال غير الشرعية بريف الحسكة الشمالي .



وأدخل جيش الاحتلال الأميركي، الأحد، قافلة عسكرية جديدة مؤلفة من 41 شاحنة كبيرة محملة بالأسلحة والمعدات اللوجستية إلى الحسكة عبر معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق.



وكثف جيش الاحتلال الأميركي من عمليات إدخال القوافل العسكرية خلال الأيام الماضية، عبر معابر برية غير شرعية مع العراق