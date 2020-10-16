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الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 19:11
بحضور قائد الثورة..

اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)

اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
أقيمت صباح اليوم الجمعة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص) واستشهاد سبطه الأمام الحسن المجتبى (ع)، في حسينية الامام الخميني (رض) بحضور قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

وفي هذه المراسم التي أقيمت بدون حضور المعزين بسبب الالتزام بالتعليمات الصحية، تطرق الخطيب حجة الاسلام كاشاني الى سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) ووصيه أمير المؤمنين عليه السلام، موضحا ان الاعتماد بالنصر الإلهي في الحسابات وعدم الشعور بالكلل بالجهاد في سبيل الله هما من اهم العناصر في العقلانية الاسلامية . 

وأكد كاشاني على ضرورة اعداد كل القوى والامكانات لمواجهة العدو، وقال: ان الشواهد التاريخية تشير الى ان المسلمين كلما اعتمدوا على الوسائل المادية واغتروا بقوتهم فأنهم واجهوا الفشل.

كما تضمنت المراسم فقرة للذاكر مرتضى طاهري الذي أنشد المراثي الحسينية.
رقم : 892429
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