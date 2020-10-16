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الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 19:21

الاردن يدين موافقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة بالضفة

الاردن يدين موافقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة بالضفة
أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن إدانة المملكة لموافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4.9 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد الصفدي في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه في "تويتر" على أن القرار الإسرائيلي يمثل "خرقا للقانون الدولي وإمعانا في الخطوات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل".

وتابع: "موقف دولي واضح في رفض هذه الخطوات والضغط لوقفها ضرورة لحماية السلام وحماية القانون الدولي".

ومنذ بداية العام، يواجه الفلسطينيون تحديات متعددة، بينها مخطط إسرائيلي لضم ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة، وخطة أمريكية لتسوية سياسية مجحفة بحق الفلسطينيين.

وزادت هذه التحديات بتوقيع الإمارات والبحرين، في واشنطن منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتين لتطبيع علاقتهما مع الاحتلال الإسرائيلي، رغم استمرارها في احتلال أراضٍ فلسطينية.
رقم : 892439
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