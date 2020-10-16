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الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 20:19

المستشارة الالمانية تعلن إلغاء القمة الأوروبية بسبب وباء كورنا

المستشارة الالمانية تعلن إلغاء القمة الأوروبية بسبب وباء كورنا
أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلغاء القمة الأوروبية، المقرر عقدها في تشرين الثاني/ نوفمبر في برلين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت ميركل اليوم الجمعة: "بسبب انتشار فيروس كورونا، للأسف، الاجتماع المخطط له في نوفمبر لا يمكن عقده".

وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل إن الوضع الحالي مع وباء فيروس كورونا في أوروبا غير مسبوق، مشيرا إلى أن أوروبا بحاجة إلى مزيد من التنسيق في مكافحة الوباء.

أعادت دول أوروبية فرض تدابير لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في موجة ثانية رأت منظمة الصحة العالمية أن مسارها "مقلق جدا"، في حين تأثر مزيد من السياسيين في أنحاء العالم بهذا الوباء.

وتستعد فرنسا لفرض حظر تجول ليلي على نطاق واسع، بعد تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة، وهو أعلى معدل يومي منذ ظهور الوباء، ويأتي بعد توسيع نطاق إجراء الفحوصات.

وفي بريطانيا، رفعت الحكومة الخميس مستوى التأهب من الدرجة المتوسطة إلى العالية في لندن و7 مناطق أخرى في إنجلترا، هي إسيكس وإلمبريدج وبارو ويورك وشمال شرقي ديربيشير وتشيسترفيلد وإريواش.

كما ارتفع عدد الحالات المكتشفة المصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى رقم قياسي، بلغ 7997 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت صحيفة "أن أل تايمز" بالإشارة إلى المعهد الوطني للصحة.
رقم : 892444
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