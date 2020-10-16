"اسرائيل" واستغلال وباء كورونا

وفي هذا السياق، يواصل الاحتلال عزل خمسة أسرى إداريين في سجن "نيتسان الرملة" منذ 21 يوماً في ظروف قاسية وصعبة، بعد أن نقلتهم من مركز توقيف "عتصيون"، بذريعة مخالطتهم لسجان، تبين أنه مصاب بفيروس "كورونا".



نادي الأسير الفلسطيني كشف عن أسماء الأسرى الخمسة وهم: يوسف محمد أبو عفيفة (25 عاماً)، وخضر يوسف ماضي (25 عاماً)، وعبد الفتاح أبو سل (23 عاماً)، وجميعهم من مخيم العروب، بالإضافة إلى مؤيد الطيط من بلدة بيت أمر، وشادي النجار من الخليل.



ولفت النادي إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت هؤلاء الأسرى في تاريخ الثامن من أيلول/سبتمبر 2020، ونقلوا فور اعتقالهم إلى "عتصيون" واُحتجزوا فيه لمدة 18 يوماً في ظروف قاسية جداً، لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، إلى أن جرى نقلهم إلى عزل "نيتسان الرملة" بذريعة مخالطتهم لسجان مصاب بفيروس "كورونا".



وأضاف "أن الأسرى وطوال هذه المدة لم يتمكنوا من تبديل ملابسهم، علاوة على عزلهم إلى جانب مجموعة من السجناء الجنائيين".



ورداً على ذلك شرع الأسرى الخمسة بخطوات احتجاجية منذ أيام تتمثل بعدم الوقوف على العدد، وإرجاع وجبات الطعام للمطالبة بنقلهم وإنهاء عزلهم في سجن "نيتسان الرملة".



وفي سياق مصتل حذر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم الجمعة، من استغلال الاحتلال الإسرائيلي تركيز المجتمع الدولي على الجهود والتعاون لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، لتسريع عملية الضم المخطط له منذ فترة طويلة للأراضي الفلسطينية.



وأشار منصور إلى موافقة الاحتلال الإسرائيلي على خطط لبناء 1739 وحدة استيطانية أخرى، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لمعظم هذا البناء في مستوطنات تقع في عمق الضفة الغربية المحتلة، وذلك في انتهاك جسيم للقانون الدولي.



وأوضح منصور خلال إرساله ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى استمرار تدهور الوضع على الأرض في فلسطين المحتلة.



ولفت، إلى أن إعلان الصهاينة إنشاء طريق فصل عنصري جديد بالقرب من مستوطنة “معاليه أدوميم” غير القانونية، والذي سيرتبط بطريق الفصل العنصري الذي أقامته (السلطة القائمة بالاحتلال) بين قريتي عناتا والزعيم في العام 2019.



وأشار إلى أن هذا يعني الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وسيسهل خطط الاستعمار الإسرائيلي للمنطقة، في ضوء الازدراء المطلق للدعوات الدولية المستمرة لوقف مثل هذه الأعمال، كونها تقوض بشكل خطير التواصل الجغرافي لفلسطين.



كما تطرق في رسائله إلى التصعيد الخطابي والعدواني من قبل الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني، إلى جانب دعوات المستوطنين الإسرائيليين إلى الضم الكامل والفوري للضفة الغربية المحتلة، وتصعيد هجماتهم الإرهابية تحت حماية قوات الاحتلال.



وأشار إلى أن آخر ضحايا هذا العنف من قبل الاحتلال، الطفل محمد حمايل ( 15 عاما)، الذي أصيب برصاصة في رأسه، خلال اقتحام جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس، إضافة إلى إصابة 16 فلسطينيا آخر على الأقل.



وأكد منصور على أهمية بذل جهود عاجلة لإعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشددا على ضرورة إنقاذ الدولة الفلسطينية وفرص السلام.

