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الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 21:46

عبد اللهيان: الأميركان يعرفون أن الانتقام لدماء الفریق سليماني عظيم

عبد اللهيان: الأميركان يعرفون أن الانتقام لدماء الفریق سليماني عظيم
قال سكرتير لجنة فلسطين الاجتماع الدولي للمجاهدين في المنفى حسين أمير عبد اللهيان: الأمريكيون يعرفون أن الانتقام لدماء الفریق سليماني عظيم وهم يخشون ذلك".

وقال حسين أمير عبد اللهيان في قمة المجاهدين الدولية في المنفى: "الأمريكيون ارتكبوا خطأين في اغتيال الفريق سليماني وأبو مهدي المهندس: الخطأ الأول استهداف سيارة الفريق سليماني ، والثاني استهداف الفريق سليماني ورفاقه".

وقال أمير عبد اللهيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتقمت لاستهداف سيارة الفريق سليماني بإطلاقها 13 صاروخًا باليستيًا على قاعدة عين الأسد الاستراتيجية ، لكنها كانت انتقامًا فقط لسيارة الفريق سليماني المدمرة. الانتقام لدماء سليماني أكبر من ذلك والأميركيون أنفسهم يعلمون ويرجفون في البيت الأبيض اليوم ، ماذا سيكون مصير أمريكا التي تعاني الانهيار الحاد لإمبراطوريتها؟

في كل عام ، وبالتزامن مع ذكرى استشهاد الإمام الرضا (ع) ، تعقد القمة العالمية للمجاهدين في المنفى ، وهذا العام عُقدت قمتها الخامسة بحضور سفراء الدول الإسلامية المناضلة وقادة فصائل المقاومة الفلسطينية.
رقم : 892457
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