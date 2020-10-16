الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 21:51

عندما تعرّي دماء الاسرى اليمنيين كذبة اسلام آل سعود

عندما تعرّي دماء الاسرى اليمنيين كذبة اسلام آل سعود
شاهد العالم أجمع وصول الاسرى اليمنيين المحررين من سجون السعودية وتحالف العدوان على اليمن، بصفقة لتبادل الاسرى بين الطرفين؛ مشاهد اعتبرها اليمنيون انتصارا سياسيا ودبلوماسيا جديدا يضاف الى انتصارات اليمنيين على التحالف السعودي الاماراتي.

ولكن.. دائما ما يكون للصورة خلفيات قاتمة، خصوصا اذا ارتبطت الصورة بحكام وانظمة السعودية والامارات، الخلفيات التي نتحدث عنها هنا هي اعدام الرياض لثلة من الاسرى اليمنيين الذين كانوا ضمن قائمة الاسماء التي جرى التفاوض على اطلاق سراحها، وكذلك استشهاد عدد اخر من الاسرى جراء التعذيب داخل السجون السعودية.

النظام السعودي وحكام الرياض الذين صدّعوا رؤوس العالم بأنهم "بلاد الحرمين"، وأنهم مبعث النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومنزل القرآن الكريم، لم يأخذوا عن النبي والقرآن أيا من رسائله الرحمانية، ولم يتعلموا أيا من أخلاق النبي الاكرم مع الاسرى، فاليمنيون السبعة الذين اعدموا في السجون السعودية، كشفوا حقيقة هذا النظام الذي قام ولا يزال على الدم والقتل، واماطوا اللثام عن حقيقة آل سعود الذين لبسوا عباءة الدين لاخفاء تشوهاتهم الخلقية والاخلاقية باسم الدين.

يبدو أن حكام آل سعود لم يصلهم حديث النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) والذي وصفه القرآن بأنه رحمة للعالمين، حين قال "استوصوا بالأسرى خيرا"، وربما علماء بلاط السعودية لم يقرأوا على حكامهم قول الله تعالى "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا"، في دلالة واضحة إلى مكانة الاسير العالية وحقوقه المحفوظة في الاسلام، الذي يدعيه آل سعود.

في المقلب الاخر من الصورة التي شاهدها العالم، نرى اليمنيون الذين حافظوا على حقوق وحياة اسرى التحالف السعودي، رغم تلطخ اياديهم بدماء اليمنيين من الاطفال والنساء والرجال، قدموا نموذجا اسلاميا وانسانيا راقيا، يتماشى مع مكانتهم الايمانية التي حدث عنها الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، حين وصف الايمان باليماني فقال ضمن حديثه عن افضل الرجال: "الايمان يماني والحكمة يمانية".

فكثيرة هي المقاطع المصورة للاسرى السعوديين حصرا الذين وقعوا في اسر اليمنيين، وتحدثوا عن كرم هؤلاء (اي اليمنيين)، والمعاملة الانسانية والاسلامية التي تلقوها في الاسر، بل ذهب بعضهم الى الحديث عن طبابة الجرحى وكيفية الطعام الذي قُدم لهم.

الصورة الانسانية التي قدمها اليمنيون خلال الحرب التي تشنها الرياض ومن معها عليهم، عكست حقيقة رجال اليمن الذين وصفهم الرسول بـ"أفضل الرجال"؛ يما عكست الصورة القاتمة واللا انسانية للرياض واعدامها للاسرى اليمنيين وتعذيبهم، حقيقة النظام السعودي وحكام السعودية الذين وصفهم الرسول ايضا بأصحاب القسوة والجفاء، وارجع القسوة إلى ربيعة الذين ينحدر منه آل سعود.

لم اُرد قراءة التاريخ في هذه العجالة، ولكن التاريخ هو من اعاد نفسه في كلماتي القاصرة، وربما كشفت رغم فقرها عن حقائق الحقد السعودي في طيات صفحات التاريخ بالنسبة لليمن واليمنيين.
رقم : 892458
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
مساعد فيلق القدس: سنأخذ ثارنا من الأميركيين
مساعد فيلق القدس: سنأخذ ثارنا من الأميركيين
16 تشرين الأول 2020
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
16 تشرين الأول 2020
استعدادت بمطار صنعاء لتنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى
استعدادت بمطار صنعاء لتنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى
16 تشرين الأول 2020
اللواء ابراهيم في واشنطن.. هل من رسالة سورية الى امريكا؟
اللواء ابراهيم في واشنطن.. هل من رسالة سورية الى امريكا؟
16 تشرين الأول 2020
إحياء ذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص)
إحياء ذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص)
16 تشرين الأول 2020
المحور
المحور 'الصهيوأميركي' سبب مشاكل المنطقة والعالم
15 تشرين الأول 2020
لبنان وترسيم الحدود.. ما يريده الاسرائيلي ابعد من الخرائط
15 تشرين الأول 2020
تركيا مقبلة على انتخابات حاسمة.. هل تستمر محادثات توحيد قبرص !
تركيا مقبلة على انتخابات حاسمة.. هل تستمر محادثات توحيد قبرص !
15 تشرين الأول 2020
بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية الجديدة
بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية الجديدة
15 تشرين الأول 2020
صنعاء: إنجاز تبادل الأسرى نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا
صنعاء: إنجاز تبادل الأسرى نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا
15 تشرين الأول 2020
المسلحون نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون !!
المسلحون نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون !!
14 تشرين الأول 2020
بعد تصريحاته المعادية لفلسطين.. بندر بن سلطان: "الفلسطينيون إخوتنا"!
بعد تصريحاته المعادية لفلسطين.. بندر بن سلطان: "الفلسطينيون إخوتنا"!
14 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس