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السبت 17 تشرين الأول 2020 ساعة 08:35

النظام البحريني يدمر المجتمع بتوزيع المخدرات

النظام البحريني يدمر المجتمع بتوزيع المخدرات
قال الناشط الحقوقي البحريني هاني الريس ان الدكتورة شريفة سوار التي كشفت عن تورط الجهات الحكومية في توزيع المخدرات في المجتمع البحريني كشفت قبل عام عن توزيع المخدرات في مدرسة للبنات بواسطة بعض الجهات الصحية في البحرين.

وأضاف الريس خلال مشاركته في برنامج حديث البحرين على شاشة قناة العالم الإخبارية ان السلطات البحرينية اعتقلت الدكتورة شريفة سوار بسبب قيامها بفضح كافة الممارسين في عملية الاتجار بالمخدرات وتروجيها في وقت الذي لا تهتم السلطة بصحة الناس.

وأكد الريس أن السلطة البحرينية تهتم بربح الاموال على حساب مستقبل المواطنين وتخريب عقولهم واجسادهم وقتلهم بسبب إدمانهم على المخدرات.

من جانبه قال أمين عام حركة احرار البحرين سعيد الشهابي أن النظام البحريني بني جداراً في داخل البحرين وحول البلد الى بلد الممنوعات ومملكة الصمت حيث لا يحق لأي شخص ان يناقش شيئاً.

وأضاف الشهابي أن سلطات البحرينية اعتقلت نبيل رجب بسبب انتقاده لممارسات بعض الجهات الرسمية لأنه لا يحق لأي شخص ان ينتقد اداء من على صلة بالسلطة في البحرين.

وأكد الشهابي أن الحكومة التي تتولى السلطة في البحرين أسواء حكومة مرت على البحرين لأن مستواها الفكري والعقلي والأخلاقي هابط بلا حدود وليس هناك قعر لها ولا تخاف ان تصدر أحكاماً بالإعدام لعدة أشخاص.
رقم : 892499
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