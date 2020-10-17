الأردن يسير نحو الإغلاق الشامل بسبب كورونا

قال رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة في مركز الحسين للسرطان،في العاصمة الأردنية، فراس الهواري، إن الأردن (وبكل أسف) يسير بخطى واثقة نحو الحظر الشامل.



وأضاف الهواري أن حظر التجول الشامل لا نرى أثره إلا بعد أسبوعين أو ثلاثة، معتبرا أن صعود الإصابات والوفيات، يقودنا إلى إغلاق شامل يطال قطاعات غير ضرورية.



وأوضح الهواري أن سعة قدرة المنظومة الصحية هي الشرط الوحيد الذي بقي أمام تحقيق فرض الإغلاق الشامل.



وقال الهواري إن أي شخص تظهر عليه أعراض الإنفلونزا أو ارتفاع درجات الحرارة هي كورونا حتى يثبت العكس.



وأكد أن على الأردنيين أن لا يشككوا بأعداد الإصابات أو الوفيات بكورونا.



ودعا لتغيير خطة التعامل مع كورونا في ظل الضغط الكبير على القطاع الصحي في الأردن، والذي قد لا يحتمل أي مفاجآت.



يذكر أنه تجاوز الأردن، الجمعة، حاجز الـ300 وفاة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 28 وفاة جديدة.



وأعلنت وزارة الصحة ،أمس الجمعة، عن تسجيل 28 وفاة، إضافة إلى 1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 1523 حالة محلية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس في الأردن، إلى 310 حالات، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات، ليصل إلى 34548 حالة.