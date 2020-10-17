الصفحة الرئيسية
0
السبت 17 تشرين الأول 2020 ساعة 09:33

حماس: التطبيع شجع العدو ‘‘الإسرائيلي‘‘ للاستيطان الجديد

حماس: التطبيع شجع العدو ‘‘الإسرائيلي‘‘ للاستيطان الجديد
قال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" حازم قاسم إن "مصادقة الاحتلال الاسرائيلي على بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية، يأتي نتيجة وبتشجيع من اتفاقيات التطبيع العربي مع العدو".

وأضاف قاسم "حذرنا من اتفاقيات التطبيع مرارا بأنها تشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".

وتابع "قرار الاحتلال استمرار للعدوان على الشعب الفلسطيني الذي يتخذ أشكالا مختلفة والاستيطان واحد من أشكال العدوان المتواصل على الأرض والإنسان الفلسطيني”.

ولفت قاسم إلى أن "الاستيطان يؤكد أن الأطماع التوسعية والسلوك الاستيطاني ملازم للاحتلال وهو يعبر عن حالة التبجح غير المسبوقة التي يتحرك بها رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، بعد توقيع اتفاقيات التطبيع".

ورأى الناطق باسم حماس ان "زيادة وتيرة الاستيطان يأتي نتاج خطاب سياسي وإعلامي لدى بعض الأطراف العربية التي تحاول أن تُبرأ الاحتلال وتجرم الفلسطيني حتى تبرر تطبيعها".

ولفت الى "هذا القرار يأتي تكذيبا لكل ادعاءات الدول التي وقعت على اتفاق تطبيع بأن التطبيع يشمل وقف الاستيطان، هذا القرار تطبيق ميداني تدريجي لمخطط الضم الاستعماري".
رقم : 892510
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
مساعد فيلق القدس: سنأخذ ثارنا من الأميركيين
مساعد فيلق القدس: سنأخذ ثارنا من الأميركيين
16 تشرين الأول 2020
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
16 تشرين الأول 2020
استعدادت بمطار صنعاء لتنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى
استعدادت بمطار صنعاء لتنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى
16 تشرين الأول 2020
اللواء ابراهيم في واشنطن.. هل من رسالة سورية الى امريكا؟
اللواء ابراهيم في واشنطن.. هل من رسالة سورية الى امريكا؟
16 تشرين الأول 2020
إحياء ذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص)
إحياء ذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص)
16 تشرين الأول 2020
المحور
المحور 'الصهيوأميركي' سبب مشاكل المنطقة والعالم
15 تشرين الأول 2020
لبنان وترسيم الحدود.. ما يريده الاسرائيلي ابعد من الخرائط
15 تشرين الأول 2020
تركيا مقبلة على انتخابات حاسمة.. هل تستمر محادثات توحيد قبرص !
تركيا مقبلة على انتخابات حاسمة.. هل تستمر محادثات توحيد قبرص !
15 تشرين الأول 2020
بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية الجديدة
بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية الجديدة
15 تشرين الأول 2020
صنعاء: إنجاز تبادل الأسرى نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا
صنعاء: إنجاز تبادل الأسرى نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا
15 تشرين الأول 2020
المسلحون نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون !!
المسلحون نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون !!
14 تشرين الأول 2020
بعد تصريحاته المعادية لفلسطين.. بندر بن سلطان: "الفلسطينيون إخوتنا"!
بعد تصريحاته المعادية لفلسطين.. بندر بن سلطان: "الفلسطينيون إخوتنا"!
14 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس