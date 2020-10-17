طهران: إجراءات أميركا تخل بمسيرة التنمية الدولية

أعرب مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في اللجنة الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة محمد زارعيان عن أسفه لتجاهل اميركا لموقف المنظمة في مرحلة جائحة كورونا.



وفي كلمة القاها زارعيان الجمعة خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، حول التاثيرات السلبية للاجراءات التعسفية المتفردة على التمتع بحقوق الانسان ،قال: "انه مثلما اشارت المقررة الاممية الخاصة فان منظمة الامم المتحدة ومنذ بدء تفشي الجائحة (كورونا) اعترفت رسميا بالتاثيرات الهدامة لاجراءات الحظر الاحادية وضرورة التضامن والاحترام الكامل لجميع مبادئ حقوق الانسان".



واضاف زارعيان : "رغم ذلك فان الولايات المتحدة بفرضها اجراءات الحظر الاحادية واللاقانونية ضد الدول المصابة بفيروس كورونا اكثر من غيرها قد قامت بتصعيد عدم اكتراثها".



وتابع المندوب الايراني : "ان فرض الضغوط القصوى على الشعب الايراني خلال تفشي كورونا ينتهك صراحة حق الحياة وحق الصحة خاصة للشرائح الاضعف في المجتمع مثل النساء والاطفال والمسنين والمرضى".



وصرح الدبلوماسي الايراني: "كما ان تاثيرات الاجراءات التعسفية الاحادية العابرة للحدود الوطنية المفروضة من قبل الولايات المتحدة ضد الكثير من الدول تؤثر على سيادة هذه الدول والمصالح القانونية للمؤسسات والافراد فيها وحرية التجارة والملاحة وتخل بحق مسيرة التنمية لديها".