العاروري: دول عربية أوقفت الدعم المالي للسلطة بقرار أمريكي

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، إن دول عربية أوقفت الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بقرار أمريكي.



وأوضح العاروري، وفق قناة (الأقصى)، أن الاحتلال هو من يرسم معالم تصفية القضية الفلسطينية وتطبقها الإدارة الأمريكية وحلفاؤها في المنطقة والاحتلال هو من يرسم معالم تصفية القضية الفلسطينية وتطبقها الإدارة الأمريكية وحلفاؤها في المنطقة.



وأضاف العاروري: "جعل إسرائيل كيان مقبول في المنطقة يتطلب تصفية القضية الفلسطينية حسب الرغبة الإسرائيلية الأمريكية، والاحتلال لا يقبل أي حلول دولية ويريد تصفية كاملة للقضية".



وتابع العاروري: "تطبيع بعض الدول العربية مع الكيان هو كشف لظهر الفلسطينيين وهو أحد مسارات تصفية القضية الفلسطينية، والدول العربية المطبعة تجاوزت المبادرة العربية التي وقعت عليها وقدمتها لإسرائيل".



وأكمل العاروري: "حديث الأمير السعودي بندر بن سلطان عن القيادة الفلسطينية هو جزء من مشروع خرق الموقف الفلسطيني والضغط عليه، وإذا نجح الاحتلال في خرق الموقف الفلسطيني سيفرض قيادة خدماتية أمنية يصفي من خلالها القضية.



واستكمل: "محاولات خرق الموقف الفلسطيني وفرض قيادة فلسطينية على المقاس الأمريكي كان أحد أهم دوافع حديثنا مع فتح لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني".