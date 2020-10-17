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السبت 17 تشرين الأول 2020 ساعة 10:18

طهران تعلق على الهجمات الإرهابية على القوات الباكستانية

طهران تعلق على الهجمات الإرهابية على القوات الباكستانية
دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، الهجمات الإرهابية على القوات الباكستانية في أورمارا وكويتا.

واستنكر خطيب زادة كل اشكال الارهاب، مؤكدا ضرورة مشاركة جميع دول المنطقة في المكافحة المستمرة لمرتكبي ومنظمي وداعمي وممولي الأعمال الإرهابية.

وقتل 12 شخصًا على الأقل في انفجار قنبلة وهجوم من قبل مجهولين على قوات الأمن الباكستانية في منطقة وزيرستان الشمالية (شمال غرب) ومنطقة اورمارا (جنوب غرب) في ولاية بلوشستان.

وذكرت مصادر رسمية باكستانية ان انفجارا قويا لقنبلة مزروعة الى جانب الطريق في منطقة وزيرستان الشمالية بولاية بلوشستان ادى الى مصرع 6 من القوات الامنية من بينهم ضابط في الجيش فيما قتل 6 اخرون من قوات الجيش خلال هجوم من قبل مجهولين على قافلة للقوات الامنية وحراس فريق من شركة النفط والغاز الباكستانية في منطقة اورمارا بالولاية ذاتها.
رقم : 892525
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