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السبت 17 تشرين الأول 2020 ساعة 10:35

سوريا.. أسعار السلع التموينية تقفز بلا رحمة

سوريا.. أسعار السلع التموينية تقفز بلا رحمة
شهدت اسواق العاصمة السورية دمشق زيادة جنونية باسعار السلع التموينية وتحديداً الزيوت النباتية و زيت الزيتون والتي قفزت اسعارها بشكل قياسي مقارنة بالأسبوع الماضي.

فقد إرتفع سعر ليتر زيت دوار الشمس إلى نحو 4 آلاف ل.س و ليتر زيت الصويا قفز الى 3500 ل.س، بالمقابل تجاوز سعر تنكة زيت الزيتون الى100 ألف ل.س، أما سعر زيت الخريج فقد وصل إلى اكثر من 120ألف ل.س.

أما في أسعار السمون فقد بلغ سعر عبوة السمن البقري 2 كيلو غرام من النوع الأول بلغ سعرها 30 ألف ل.س و عبوة السمن النباتي سعة 2 كيلو “الريف ” 8500 ليرة سورية و حوالي 10 آلاف ل.س لعبوة سمنة الخير وعبوة سمنة شهد زنة كيلو غرام واحد فقد بلغ سعرها 4600 ل.س ، و 4000 ل.س كان سعر عبوة سمنة فرزات زنة كيلو غرام واحد.

وبالنسبة لأسعار المواد التموينية و حسب جولة في الأسواق فقد وصل سعر كيلو الأرز الإسباني لحوالي 2000 ليرة سورية بشكل وسطي بينما الأرز المصري فقد وصل سعره إلى 2200 ليرة .

وفيما يخص كيلو البرغل بنوعيه الخشن والناعم فقد استقر على سعر 1800 ليرة سورية ، وكيلو المعكرونة الفرط وصل سعر 1600 ليرة سورية و المغلف حوالي 1700 ليرة سورية.

بينما بقي سعر كيلو العدس الأسود حوالي 1500 ليرة و المجروش 1900 ليرة سورية، و وصل سعر كيلو الحمص إلى 1500 ليرة سورية أما الفاصولياء الحب فقد وصلت سعر قدره 2000 ليرة سورية و الفول العريض وصل سعر 2400 ليرة .

و كيلو السكر وصل إلى 1100 ليرة سورية ،وكيلو الطحين المعبأ فقد أصبح بـ 1300 ليرة سورية و الفرط بـ1000 ليرة .

هذا وقد بلغ سعر كيلو الشاي الفرط سعر 15 ألف ليرة سورية أما القهوة فلا زالت تتأرجح حسب النوع 2000 إلى 2500 ليرة للظرف سعة ربع كيلو.

في ضوء هذا كله بدت الأسعار الاسترشادية التي أعلنت عنها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بلا قيمة في السوق إذ أنه حسب الإعلان لا يجوز تجاوزها وعلى أنها الحد الأعلى ليتبين حسب السوق أنها أصبحت أدنى حد للمواد الأساسية.
رقم : 892529
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