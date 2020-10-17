الصفحة الرئيسية
0
السبت 17 تشرين الأول 2020 ساعة 11:12

طهران: صواريخ إيران هي وسيلة ردع للتهديدات الخارجية

طهران: صواريخ إيران هي وسيلة ردع للتهديدات الخارجية
اعتبر ممثل إيران في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة صواريخ إيران بانها للأغراض الدفاعية ووسيلة ردع فعالة ضد التهديدات الخارجية ، وقال إن اعتبار برنامج إيران الصاروخي بانه تهديد هو سياسة خادعة وعدائية.

وأفادت مصادر صحفية أن ممثل إيران في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبر أن صواريخ إيران هي للأغراض الدفاعية وهي وسيلة ردع فعالة ضد التهديدات الخارجية، وقال إن اعتبار برنامج إيران الصاروخي بانه تهديد هو سياسة خادعة وعدائية.

وجاء تصريح حيدر علي بلوجي خلال اجتماع لجنة نزع الاسلحة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ردًا على تصريحات أدلى بها ممثل ألمانيا والحكومة اليمنية المستقيلة.

وقال بلوجي ردا على تصريحات المبعوث الألماني الذي أعرب عن قلقه بشأن برنامج الصاوخي الإيراني وعدم تطابقة مع القرار 2231 ، "إن وضعنا الدفاعي يستند إلى حسابات استراتيجية جغرافية ومعتقدات أخلاقية ودينية".

وأضاف: "خلال عدوان صدام حسين على إيران ، أطلق صواريخ على مدننا كان بعضها يحتوي على مكونات كيميائية أنتجتها بعض الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا.

وتابع مندوب إيران في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة ان هذه الهجمات ادت الى اراقة دماء مئات الآف الإيرانيين الأبرياء الى جانب 100 ألف شخص ما زالوا يعانون من تبعات هذه الهجمات.

وقال انه يجب تتحمل ألمانيا مسؤولية ضلوعها في مساعدة صدام وتزويده بألاسلحة الكيماوية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واضاف انه مع ذلك، مُنعت إيران من شراء حتى أبسط أدوات الدفاع عن النفس لمنع أدنى حد من العدوان، وتابع "ان فرض مثل هذه القيود على ايران مازالت مستمرة من قبل جميع الدول الغربية".
رقم : 892534
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
اقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
مساعد فيلق القدس: سنأخذ ثارنا من الأميركيين
مساعد فيلق القدس: سنأخذ ثارنا من الأميركيين
16 تشرين الأول 2020
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
الاحتلال يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
16 تشرين الأول 2020
استعدادت بمطار صنعاء لتنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى
استعدادت بمطار صنعاء لتنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى
16 تشرين الأول 2020
اللواء ابراهيم في واشنطن.. هل من رسالة سورية الى امريكا؟
اللواء ابراهيم في واشنطن.. هل من رسالة سورية الى امريكا؟
16 تشرين الأول 2020
إحياء ذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص)
إحياء ذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص)
16 تشرين الأول 2020
المحور
المحور 'الصهيوأميركي' سبب مشاكل المنطقة والعالم
15 تشرين الأول 2020
لبنان وترسيم الحدود.. ما يريده الاسرائيلي ابعد من الخرائط
15 تشرين الأول 2020
تركيا مقبلة على انتخابات حاسمة.. هل تستمر محادثات توحيد قبرص !
تركيا مقبلة على انتخابات حاسمة.. هل تستمر محادثات توحيد قبرص !
15 تشرين الأول 2020
بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية الجديدة
بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية الجديدة
15 تشرين الأول 2020
صنعاء: إنجاز تبادل الأسرى نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا
صنعاء: إنجاز تبادل الأسرى نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا
15 تشرين الأول 2020
المسلحون نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون !!
المسلحون نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون !!
14 تشرين الأول 2020
بعد تصريحاته المعادية لفلسطين.. بندر بن سلطان: "الفلسطينيون إخوتنا"!
بعد تصريحاته المعادية لفلسطين.. بندر بن سلطان: "الفلسطينيون إخوتنا"!
14 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس