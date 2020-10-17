إيران.. استشهاد ضابط في حرس الحدود في مدينة قشم

قال قائد حرس الحدود بمحافظة هرمزكان ان أحد ضباط حرس الحدود في مدينة قشم استشهد أثناء قيامه بواجبه في اشتباك مع مهربين في مياه لافت بهذه المدينة .



واضاف العميد حسين دهكي في تصريح للصحفيين مساء اليوم الجمعة ان الملازم اول اصغر سالاربور اصيب بجروح خطيرة خلال مطاردة المهربين واصطدامه بزورق المهربين.



وأضاف انه تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقله إلى المستشفى، لكنه استشهد قبل وصوله إلى المستشفى متأثرا بجراحه.



وصرح قائد حرس الحدود في هرمزكان ان هذا الشهيد كان يخدم في حرس الحدود منذ 18 عاما هو من أهالي بلدة النهر التابعة لمحافظة هرمزكان.



وتضم مدينة قشم جزر قشم ولارك وهنغام في مياه الخليج العربي.