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السبت 17 تشرين الأول 2020 ساعة 12:16

خطيب زادة: سفير إيران الجديد لدى اليمن يصل إلى صنعاء

خطيب زادة: سفير إيران الجديد لدى اليمن يصل إلى صنعاء
اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان السفير الايراني الجديد في اليمن حسن ایرلو وصل الى صنعاء.

واكد خطيب زادة وصول السفير الايراني الجديد الى صنعاء وقال: ان سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية فوق العادة ومطلق الصلاحية حسن ايرلو قد وصل الى صنعاء.

واضاف: ان السفير الايراني الجديد في صنعاء سيقدم قريبا نسخة من اوراق اعتماده لوزير الخارجية في حكومة الانقاذ الوطني هشام شرف كما سيقدم اوراق اعتماده لرئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن مهدي المشاط.

يذكر ان حكومة الانقاذ الوطني في اليمن كانت قد عينت ابراهيم محمد الديلمي سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية قبل اكثر من عام.

وفي حينه قال المتحدث السابق باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في تصريحه الاسبوعي للصحفيين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كان لها سفير في صنعاء ومازالت العلاقات على مستوى سفير بين الطرفين ولكن نظرا لوقوع بعض المشاكل والهجمات والتعرضات على محيط السفارة فان الامور قد تعرقلت بعض الشيء الا انها ستستانف ويجري البحث لتعيين سفير جديد.
رقم : 892550
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