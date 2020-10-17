الاتحاد الأوروبي يندد ب ‘‘استفزازات‘‘ تركيا شرق المتوسط

انتقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال استئناف تركيا التنقيب عن الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط منددا بما اعتبره "استفزازات".



ووفقا لمصادر صحفية، قال شارل ميشال ،في ختام قمة في بروكسل الجمعة: "نندد بتصرفات واستفزازات تركيا الأحادية الجانب"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم دراسة الوضع في ديسمبر للنظر في عقوبات ضد أنقرة.



وناقش القادة الأوروبيون هذا النزاع في قمة ببروكسل، بعدما أعادت تركيا سفينة أبحاث إلى المياه المتنازع عليها متجاهلة دعوات الدولية التي تطلب منها التراجع.



وقال الزعماء الـ27 في بيان قمتهم إن الاتحاد الأوروبي "يأسف لتجدد الإجراءات الأحادية والاستفزازية من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك النشاطات الاستكشافية الأخيرة".



وحضوا تركيا على التراجع عن خطوتها الأخيرة، وأكدوا مجددا "تضامنهم الكامل" مع اليونان وقبرص العضوان في الاتحاد الأوروبي.



ومن جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "اتفقنا على أن الخطوات الأحادية الأخيرة التي اتخذتها تركيا، وهي طبعا استفزازية، تؤجج التوتر مجددا بدلا من تهدئته".



أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سبق أن ساند اليونان وذهب إلى حد إجراء مناورات عسكرية في المتوسط في عرض قوة، فقال إن أوروبا على استعداد للتحدث إلى أنقرة، لكنه نبه قائلا "لن نتنازل عن أي شيء أمام هذه الاستفزازات".



ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركي حامي أكسوي في وقت لاحق الجمعة إن وصف الاتحاد الأوروبي تحركات تركيا بـ"الاستفزاز" أمر "لا يبعث على المفاجأة" نظرا للنهج "المعتاد المتحيز والمنحاز" للتكتل. لكنه شدد على أن "لغة التهديدات لن تنجح ضد تركيا" ودعا إلى مقترحات لحل المسألة "بطريقة غير منحازة ومفيدة للطرفين".