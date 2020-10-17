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السبت 17 تشرين الأول 2020 ساعة 12:48

لبنان: 8 وفيات جديدة و 1368 إصابة بكورونا

لبنان: 8 وفيات جديدة و 1368 إصابة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال  24 ساعة الاخير ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 59 ألفا.

وحسب بيان وزارة الصحة اللبنانية ،اليوم السبت، 881 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار بيروت.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 509 حالات، مضيفة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14 ألفا و189 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.
رقم : 892557
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