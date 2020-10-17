الصحة العراقية: الزيارات الدينية لم تؤثر بارتفاع اصابات كورونا

أشارت وزارة الصحة العراقية ،السبت، إلى إمكتنية إعادة تطبيق قرار حظر التجوال، في حال ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وفيما دعت العراقيين إلى ارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات، أكدت أن الزيارات الدينية لم تؤثر حتى الآن في ارتفاع معدل الإصابات.



ونقلت صحيفة "الصباح" الرسميه عن مدير دائرة الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الأمير الحلفي، إن "نسبة الشفاء جيدة ووصلت الى 85 بالمئة، والمتوقع زيادة حالات الشفاء من خلال تقديم الخدمات الطبية وفق البروتوكولات العلاجية العالمية".



وأضاف الحلفي أن "معدلات الاصابات لم تتغير بشكل كبير، بينما اتخذت الوزارة الاجراءات الصحية مع حلول موسم الشتاء، حيث من المتوقع أن يشهد زيادة بعدد الاصابات".



وأشار الحلفي إلى أن "الزيارات الدينية لم تؤثر حتى الان في ارتفاع معدل الإصابات بحسب بيانات الوزارة"، مشيرا الى ان "الاستعدادات التي ستتخذها الصحة لمواجهة الوباء هي بتوسيع السعة السريرية في المستشفيات لتكون قادرة على استيعاب ضعف عدد الإصابات المسجلة حاليا وتعزيز العلاجات المخصصة للفيروس".



وتابع أن "اي اعراض تظهر شبيهة بالفيروس سواء كانت انفلونزا او اي فيروس اخر تسجل لدينا كورونا"، مؤكدا "عدم وجود اي اجراءات للحظر بالوقت الحالي الا في حالة ارتفاع حالات الاصابة نتيجة العدوى ودخول موجة جديدة مع برودة الجو، حيث سنتجه الى اتخاذ اجراءات حظر التجوال خشية من انتشار الفيروس وارتفاع نسبة الوفيات".



وشدد الحلفي على "الاستمرار بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات والزحامات في الاماكن المغلقة حفاظا على سلامة المواطنين، ومنع انتشار الفيروس وتقليل الاصابات".