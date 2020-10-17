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السبت 17 تشرين الأول 2020 ساعة 14:27

الصحة الإيرانية: وفيات كورونا تتجاوز 30 الفا

الصحة الإيرانية: وفيات كورونا تتجاوز 30 الفا
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ لغاية الان 526490 والمتعافين 423921 والمتوفين 30123 شخصا.

وقالت لاري اليوم السبت في تصريحها الصحفي اليومي: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 4103 اصابات جديدة ليرتفع اجمالي عدد الاصابات الى 526490 اصابة من ضمنهم 4721 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 423921 فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 253 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 30123 شخصا.

واشارت الى انه تم لغاية الان اجراء 4 ملايين و 482 الفا و 263 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض، لافتة الى ان جميع محافظات البلاد هي الان في الحالة الحمراء ما عدا 3 محافظات في حالة الانذار وهي هرمزكان وفارس وكلستان.
رقم : 892575
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