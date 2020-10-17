هوشيار زيباري..لا يمكن إنكار تضحيات الحشد

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، السبت 17 تشرين الاول 2020، أنه لا يمكن إنكار تضحيات الحشد الشعبي في دحر عناصر تنظيم داعش والارهاب ، في تصريح فسره البعض انه اعتذار من تصريحات سابقة ادلى بها زيباري ضد الحشد وانه جاء متأخرا عن موعده جدا وكان الحشد الشعبي قد طالب زيباري بالاعتذار عن تصريحاته السابقة.



وقال زيباري إن الحشد الشعبي مؤسسة رسمية صوّت عليها البرلمان وهو جزء من المنظومة الامنية، مؤكداً ان تضحيات الحشد في دحر داعش والارهاب لا يمكن لأحد أن ينكرها.



وأضاف أن تصريحه حرف وفسر في غير تفسير وخانني التعبير، وقصدت ان يتم تنظيف المنطقة العسكرية في الخضراء، مؤكداً: لدي علاقات تاريخية مع قيادات الحشد الشعبي.



وكان قد احتشد مئات العراقيين صباح اليوم امام واقتحموا مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة العراقية بغداد احتجاجا على التصريحات التي ادلى بها هوشيار زيباري ضد الحشد الشعبي في مداخلة له بقناة الحرة .