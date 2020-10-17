غوتيرش يرحب بتبادل الأسرى في اليمن ويؤكد على الحوار

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت، بعملية تبادل الأسرى وفقاً لاتفاق سويسرا، مؤكداً أن “العملية تعكس أهمية الحوار في إحداث اختراق هام باتجاه وقف إطلاق النار وتحقيق السلام”.



وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان نشره مكتب المبعوث الأممي، “تلك خطوة مهمة في مسار تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وهي أيضًا أكبر عملية إطلاق أسرى منذ بدء النِزاع”.



وأضاف أن “هذا خير دليل على أنَ الحوار والتنازلات يمكن أن تحرز خرقًا مهما”.



وحث الأمين العام أطراف الحرب على “الاستمرار في الانخراط مع جهود مبعوثه الخاص بنية حسنة ومن دون أي شروط مُسبَقة لوضع اللمسات الأخيرة على الإعلان المشترك الذي يتضمن وقف إطلاق النَار في كافة أنحاء اليمن، وتدابير إنسانية واقتصادية بالإضافة إلى استئناف عملية سياسية شاملة للجميع لإنهاء الحرب”.