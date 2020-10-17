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السبت 17 تشرين الأول 2020 ساعة 17:07

البارزاني يعلق على حادثة حرق مقر الحزب الديمقراطي ببغداد

البارزاني يعلق على حادثة حرق مقر الحزب الديمقراطي ببغداد
علق رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، السبت، على إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد.

وقال البارزاني في بيان، إن "فئة خارجة عن القانون قامت، صباح اليوم بإحراق مقر فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، وخلال مهاجمة المقر أحرق علم كردستان وصور الرموز الكردية ثم تم رفع علم الحشد الشعبي على المبنى".

وأضاف :"إننا ندين تلك الهجمة ونعدها عملاً تخريبياً، لأن مهاجمة مقر حزب كان من القوى الرئيسة التي أسهمت في إسقاط الدكتاتورية في العراق، هي بالتالي مهاجمة علی التاريخ النضالي المشترك للكرد والقوى العراقية الثائرة للقضاء على الظلم والدكتاتورية. كما أنها مهاجمة للتعايش السلمي وتقويض للسلم المجتمعي والسياسي ولا تتفق مع مبادئ الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان".

واوضح البارزاني، أن "قوات البيشمركة والحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية سطّرت تاريخاً مشتركاً جديداً في الحرب علی داعش، ونأمل أن تؤدي هذه الشراكة إلى المزيد من التعاون السياسي في سبيل إنقاذ كل شعب العراق من الأوضاع المتدهورة التي يعاني منها".

وأشار إلى أنه "لا ينبغي لأي تصريحات أو سجالات في أي مجال أن تخرب هذه الشراكة الجديدة بين قوميات ومكونات العراق الجديد، ويجب أن تستخدم كافة الأطراف الشراكة النضالية الماضية في مساعدة الحكومة الاتحادية العراقية على إقامة إدارة أفضل تخدم شعب العراق".

ودعا البارزاني، جميع الأطراف إلى "التعامل بهدوء مع هذه الحادثة، وأن تباشر المؤسسات المعنية في الحكومة العراقية بالتحقيقات والإجراءات القانونية بصورة جدية وبسرعة وتقدم المخربين للقانون".

وتصاعدت أعمدة الدخان، اليوم السبت 17 تشرين الاول 2020،من مقر الحزب الكردستاني وسط العاصمة بغداد، وذلك بعد اقتحامه من قبل متظاهرين صباح اليوم السبت.

واحتشد المئات من العراقيين امام قرب الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني وسط العاصمة بغداد تنديدا بتصريحات هوشيار زيباري الاخيرة ضد قوات المقاومة التي كافحت الدواعش والارهابيين وأسهمت في دحرهم بشكل كبير.

من جهته أكد هوشيار زيباري، اليوم أنه لا يمكن إنكار تضحيات الحشد الشعبي في دحر عناصر تنظيم داعش والارهاب ، في تصريح فسره البعض انه اعتذار من تصريحاته السابقة وانه جاء متأخرا عن موعده جدا.

وفور وقوع أحداث بغداد أعلنت هيئة الحشد الشعبي، رفضها أعمال "العنف والتخريب"، وذكرت الهيئة في بيان لها "نتفهم مشاعر العراقيين والمحبين والحريصين على تضحيات ودماء أبناء الحشد الشعبي، كما ندعم حرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي بما نص عليه الدستور، لكننا نرفض استخدام العنف والتخريب بأي شكل من الاشكال".

وأضاف البيان، "ندعو الجميع للحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي واحترام رجال الأمن في هذا الظرف الحساس".
رقم : 892593
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