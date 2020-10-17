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السبت 17 تشرين الأول 2020 ساعة 17:09

طهران تستضیف الجولة الثانیة من المفاوضات الایرانیة - الاوکرانیة

طهران تستضیف الجولة الثانیة من المفاوضات الایرانیة - الاوکرانیة
 تستضیف العاصمة طهران، خلال الفترة من یوم الاثنین 19 لغایة الاربعاء 21 تشرین الاول / اکتوبر الحالي، الجولة الثانیة من المفاوضات بین ایران واوکرانیا بشان حادث تحطم طائرة الرکاب الاوکرانیة.

ويتراس الفريق الايراني المفاوض، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية "محسن بهاروند"، بينما يقود الجانب الاوكراني مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية ايضا الى جانب اعضاء الفريق المفاوض من هذا البلد.

وفي تصريح لمنظمة الاعلام الوطنية الاوكرانية، اوضح "بهاروند" ان هذه الجولة من المفاوضات تضم 3 اجتماعات فنية؛ الاول حول الشؤون الفنية التي تتابعها منظمة الطيران المدني، والاخر لمناقشة الشؤون القضائية بحضور زملائنا لدى جهاز القضاء، والاجتماع الثالث يخص الشؤون القانونية لتحديد قيمة التعويض عن الخسائر التي لحقت بالاشخاص والطائرة.

واكد، انه لو حققت هذه الاجتماعات الثلاثة تقدما، سيلحقها اجتماع عام بحضور مساعدي وزيري الخارجية الايراني والاوكراني من اجل تقييم التقدم الحاصل عبر تلك الاجتماعات.

وتابع مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، انه "لو اقتضت الحاجة الى تقديم التوجيهات سنقوم بذلك ونحدد الخطوات للمفاوضات اللاحقة"؛ مضيفا : اننا نبذل جهدنا لبلوغ النتيجة عبر هذه المفاوضات في اسرع واقصر وقت ممكن.
رقم : 892595
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