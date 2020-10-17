مسعود بارازاني يعلق على أحداث بغداد اليوم

أدان رئيس حكومة منطقة كردستان العراق الاسبق ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، السبت، الهجوم الذي طال أحد مقرات الحزب في بغداد.



وقال بارزاني في بيانا له "وصلتنا أنباء عن اعتداء جماعة مشاغبة على مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي نجم عن هذا العمل غير القانوني أيضاً إحراق علم كردستان المبارك وعلم الحزب الديمقراطي"، على حد تعبيره.



وقال بارزاني "هذه الاعتداءات لن تقل من مكانة الكرد والقيم العليا لشعب كردستان باي شكل من الاشكال".



واضاف "ننتظر من الحكومة الاتحادية اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد هذا الاعتداء".



وفور وقوع أحداث بغداد أعلنت هيئة الحشد الشعبي، رفضها أعمال "العنف والتخريب"، وذكرت الهيئة في بيان لها "نتفهم مشاعر العراقيين والمحبين والحريصين على تضحيات ودماء أبناء الحشد الشعبي، كما ندعم حرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي بما نص عليه الدستور، لكننا نرفض استخدام العنف والتخريب بأي شكل من الاشكال".



وأضاف البيان، "ندعو الجميع للحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي واحترام رجال الأمن في هذا الظرف الحساس".



من جهته أكد هوشيار زيباري، اليوم أنه لا يمكن إنكار تضحيات الحشد الشعبي في دحر عناصر تنظيم داعش والارهاب ، في تصريح فسره البعض انه اعتذار من تصريحاته السابقة وانه جاء متأخرا عن موعده جدا.



واحتشد المئات من العراقيين امام الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني وسط العاصمة بغداد تنديدا بتصريحات هوشيار زيباري الاخيرة ضد قوات المقاومة التي كافحت الدواعش والارهابيين وأسهمت في دحرهم بشكل كبير.