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السبت 17 تشرين الأول 2020 ساعة 17:46

محافظة طرطوس تعلن حجم خسائر الحرائق واعداد المتضررين

محافظة طرطوس تعلن حجم خسائر الحرائق واعداد المتضررين
بلغ عدد الأسر المتضررة جراء الحرائق التي اندلعت في محافظة طرطوس السورية ما بين التاسع والثاني عشر من الشهر الجاري ثلاثة آلاف وتسعمئة واثنتين وسبعين أسرة في حين تجاوزت المساحات المتضررة في المحافظة اثني عشر ألفاً ومئتين واثنين وأربعين دونماً كما تجاوزت مساحة الغطاء الحراجي المتضررة عشرة آلاف وسبعمئة وثمانية وسبعين دونماً.

وبين التقرير الذي أعدته محافظة طرطوس أن عدد الأشجار الكلي المتضررة بلغ نحو مئتين وستة وخمسين ألف شجرة أما عدد المداجن المتضررة فبلغ سبع مداجن وتسعة وستين بيتاً محمياً وثماني وستين خلية نحل.

وأشار التقرير إلى أن الحرائق التي شبت في المحافظة خلال الفترة المذكورة بلغت 84 حريقاً توزعت في مناطق طرطوس وصافيتا والشيخ بدر والدريكيش والقدموس وبانياس وأنه شارك في إخمادها ما يقارب 40 آلية من مختلف المديريات والمؤسسات والدوائر الخدمية بالمحافظة منوهاً بأن الحرائق أدت لأعطال بشبكات الكهرباء والهاتف تم إصلاح البعض منها في حين لا يزال البعض الآخر قيد الإصلاح.

وفي مجال الكهرباء بين التقرير أن الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء هي في الكابلات والأبراج الخشبية والحديدية والمحولات الكهربائية ولوحات استطاعة الطاقة مشيراً إلى أنه تمت إعادة التغذية الكهربائية لكل المناطق المتضررة منذ ظهر يوم السبت الماضي العاشر من الشهر الجاري.

وفي مجال الاتصالات بين التقرير أن أضرار الاتصالات بلغت 1770 خطاً في مناطق مختلفة تمت إعادة 1480 منها للعمل في حين ما يزال 290 خطاً قيد الإعادة للخدمة في حين لم يشر التقرير إلى أي أضرار في شبكات المياه لكنه بين أن الحاجة أصبحت ملحة لتنفيذ خط الجر الثالث الذي تقدر كلفته ب 10 مليارات ليرة سورية لتغطية النقص الحاصل في المياه لتغذية قرى جرد بانياس وجرد القدموس.

كما تحدث التقرير عن نوع النشاط المرغوب به من قبل الأهالي في المناطق التي تعرضت للحرائق بشقيه النباتي والحيواني حيث يتضمن زراعات متنوعة مثل البقوليات والتبغ والخضار الشتوية والقمح والنباتات الطبية والعطرية إضافة إلى التربية الحيوانية ومنها البقر والماعز والأغنام والدجاج البياض والنحل والحاجة إلى وحدة تصنيع ألبان وأجبان في البارقية بريف صافيتا.
رقم : 892602
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